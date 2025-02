El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos (c) llega a declarar al Tribunal Supremo. - Fernando Sánchez - Europa Press

Accede a la petición de Anticorrupción tras la segunda declaración del ex ministro por el 'caso Koldo'

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) que investiga el denominado 'caso Koldo' ha prohibido al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos salir del país, al tiempo que le ha retirado el pasaporte y le ha fijado la obligación de comparecer cada 15 días mientras permanezca investigado por la presunta adjudicación de contratos públicos al empresario Víctor de Aldama y sus socios a cambio de comisiones.

En un auto, recogido por Europa Press, el instructor Leopoldo Puente adopta esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que había reclamado dichas medidas cautelares este mismo jueves, después de que Ábalos declarara por segunda vez ante el alto tribunal; en esta ocasión sin la inmunidad parlamentaria que le amparaba en diciembre, cuando compareció de forma voluntaria.

Este jueves, en una diligencia que ha durado poco más de media hora, Ábalos ha ratificado su declaración anterior, en la que negó recibir pagos de ningún tipo --efectivo o especie-- de De Aldama, el presunto conseguidor del 'caso Koldo, a cambio de la adjudicación de contratos públicos para la compra de material sanitario en plena pandemia y de obra pública.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que el magistrado se ha interesado por el patrimonio de Ábalos, a la espera de recibir el informe que ha encargado sobre esto a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En concreto, Puente ha preguntado por las noticias publicadas en prensa sobre un chalet en Perú. A este respecto, Ábalos ha sostenido, como ya hiciera en la red social X, que efectivamente hay un terreno a su nombre en el país andino pero ha apostillado que es algo circunstancial: la fundación para el desarrollo a la que estaba destinado no podía registrarlo porque no tenía personalidad jurídica.

Esa operación inmobiliaria se hizo hace más de 20 años y, actualmente, sobre ese suelo solo se ha construido un edificio con aulas de esa fundación (Fiadelso), pero que no consta oficialmente porque nunca se legalizó, ha detallado.

VE INVEROSÍMIL QUE HAYA ESTADO EN EL BARRIO DE SALAMANCA

El magistrado también ha puesto sobre la mesa los dos pisos que, según De Aldama, alquiló para que Ábalos, su ex asesor ministerial Koldo García y el ahora ministro Ángel Víctor Torres acudieran a encuentros con "señoritas" en noviembre de 2018.

El ex líder socialista ha respondido que no recuerda haber estado en ninguno, de la misma forma que ha considerado inverosímil que haya estado en el Barrio de Salamanca, donde se ubica uno de los inmuebles mencionados.

Con todo, ha defendido que únicamente posee esa parcela en Perú, su casa de Valencia --que llegó a arrendar a Koldo-- y un bajo ubicado en esa misma finca. El juez le ha interrogado asimismo por cuentas bancarias, a lo que Ábalos ha contestado que solo tiene una en España y ninguna fuera. No posee productos financieros, ha remachado.

En su día, ha precisado, cobraba su nómina de ministro, el sueldo de diputado y dos alquileres --que ya no tiene--, además de colaboraciones en programas de televisión, a los que dejó de ir. A eso ha sumado que fue miembro de la Fundación Pablo Iglesias, por ser del PSOE.

ESTUVO CON DELCY EN EL AVIÓN PERO NO ACLARA CON QUIÉN

Puente le ha interrogado igualmente por el chalet en la madrileña calle Oquendo que De Aldama afirma que alquiló para la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y su delegación. Ábalos se ha desmarcado también de este inmueble, asegurando que nunca estuvo.

De hecho, ha contado que no tenía agendada ninguna reunión con ella y que, de haberse producido, se habría celebrado o en la sede del PSOE de la calle Ferraz de Madrid o en el Ministerio de Transportes.

El instructor ha querido saber quién fue al aeropuerto de Barajas la madrugada del 20 de enero de 2020, cuando el avión de la dirigente caribeña aterrizó para despegar horas después por las sanciones europeas.

El ex 'número tres' del PSOE ha confirmado que estuvo en el aeródromo madrileño y que subió al aparato pero no ha revelado con quién alegando que no lo recordaba. En un momento dado, la tripulación les obligó a bajar y Rodríguez quiso ir a un hotel pero le dijeron que no, ha relatado.

Ábalos ha afirmado que no sabía que la vicepresidenta venezolana no podía pisar suelo español porque hacía tres semanas que se había reunido con su hermano, Jorge Rodríguez, sin problema alguno.

EL JUEZ LE AFEA QUE SE QUEJE DE LAS FILTRACIONES Y DÉ ENTREVISTAS

Además, se ha quejado de las filtraciones a la prensa, concretamente de una publicada este mismo jueves referida a la que fuera su pareja sentimental durante dos años, identificada por las siglas JRG.

Sin embargo, el juez le ha afeado que proteste por lo publicado en medios de comunicación cuando él les está dando entrevistas. En este punto, el ex ministro de Transportes también ha subrayado que lo manifestado por De Aldama desde el 12 de diciembre es mentira.

Por último, ha aprovechado para agradecer esta investigación judicial, que ha dicho necesitar, a lo que Puente ha reaccionado: "Dice usted que la necesita pero la recurre". Ábalos se ha justificado diciendo que le perturba que se filtre su intimidad. "Pero usted concede entrevistas", ha rematado el instructor.

El ahora diputado del Grupo Mixto ha acudido a las 09.33 horas a la sede del Supremo para declarar como investigado en el 'caso Koldo', denominado así por su ex asesor ministerial.

Ha llegado en taxi, acompañado de sus abogados y vestido de traje azul para entrar al alto tribunal por la calle de Marqués de la Ensenada, donde le esperaban desde primeras horas de la mañana decenas de medios de comunicación. Tanto a la entrada como a la salida ha optado por no hacer declaraciones a la prensa.