Susana Díaz cree que Moreno le convoca porque "tiene el agua al cuello" y espera que la reunión no sea "para la foto"

SEVILLA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha opinado este lunes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha convocado a los portavoces de los grupos parlamentarios a reuniones esta semana porque "se ha visto con el agua al cuello" por cómo está evolucionando la pandemia del Covid-19 en Andalucía, mientras ha avanzado que acude a dicho encuentro con la mano de los socialistas tendida, "con voluntad de diálogo y centrada en el bienestar de los andaluces" y confiando en que esta reunión "sea más que para una foto".

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, Susana Díaz ha explicado que expondrá a Moreno las que son las prioridades de los andaluces en este momento: la necesidad de reforzar los servicios públicos y de fortalecer la economía andaluza frente al otoño que viene, cuando ya no estarán vigentes los ERTE del Gobierno central, y que es "indispensable" que focalice ahí sus esfuerzos.

En concreto, sobre la vuelta al cole, la líder socialista ha anunciado que le trasladará en la reunión un documento con 14 medidas para que garantizar seguridad a los niños, docentes y a todos los trabajadores, medidas que son "concretas, factibles y sensatas, no pedimos la luna".

Entre otras, además de apostar por la presencialidad como garante de la igualdad de los pequeños, insiste en que la ratio se reduzca a 20 alumnos, "como han aprobado Cataluña, Valencia o incluso Madrid, donde también gobiernan PP y Cs", y que para que eso pueda llevarse a cabo, "que se contraten los docentes que sean necesarios". También propone dotar adecuadamente de materiales y elementos sanitarios a los centros, que se realicen las obras de adecuación necesarias o que se disponga en los centros de salud de un enfermero a tiempo completo.

Del mismo modo, Susana Díaz se ha referido a la situación sanitaria que atraviesa Andalucía para exigirle al presidente que cumpla con las iniciativas que ha aprobado el Parlamento porque "los andaluces no entienden que puedan ir a bar o al centro comercial pero que no puedan coger cita con el médico" porque el sistema "está colapsado y es un caos". "Andalucía está peor que antes del verano por brotes, contagios y por la situación de su sanidad", ha recalcado la socialista, que exige reforzar los centros sanitarios, más profesionales o atender desde la pública las listas de espera, "no desviar fondos a la privada".

Para aliviar ambas situaciones, y en base a las propuestas que trasladan los socialistas, Susana Díaz ofrecerá al presidente los escaños del PSOE-A a fin de que puedan salir adelante las modificaciones presupuestarias que sean necesarias.

Igualmente, Susana Díaz se ha detenido en comentar que la Junta haya solicitado al Gobierno central 360 rastreadores militares tras la oferta que el presidente, Pedro Sánchez, hizo a las comunidades autónomas el pasado martes en la lucha contra el Covid. La socialista, que ha recordado que el PSOE-A viene reclamando desde junio que era necesario un rastreador por cada 4.000 habitantes, entiende que con dicha petición del Gobierno de Moreno "reconoce que las cifras de rastreadores que ofrecía no eran verdad" y que Andalucía adolecía dicha carencia.

A su juicio, es necesario tener un rastreador por cada 4.000 habitantes como recomiendan las autoridades y más ahora, que la segunda ola de Covid va a coincidir con la gripe.

Igualmente, se ha referido al cambio de competencias en el seno del Gobierno andaluz para advertir de que "no es lógico" cambiar una competencia que afecta a las residencias de mayores "a otra consejería" como si fuera "cajón de sastre". A su juicio, "esto no es lo que necesita Andalucía": "No necesitamos la debilidad del vicepresidente que da su competencia ahora al PP-A, este Gobierno está en otra cosa y no está en lo que sienten o necesitan los andaluces", ha criticado.

APOYO AL PRESUPUESTO

Con todo, Susana Díaz ha garantizado que si el presidente, en la reunión que mantendrán este martes por la tarde, pone sobre la mesa todas estas prioridades, el PSOE-A le volverá a tender la mano para aprobar el Presupuesto andaluz del 2021 pero, advierte, "se tiene que dejar ayudar y no estar amarrado a la mano de la ultraderecha" aunque cree que prefiere el apoyo de Vox porque "está más cómodo y comparte en parte sus postulados".

La líder del PSOE-A ha garantizado que acude con "toda la voluntad de diálogo", y espera que Moreno "esta vez no actúe con prepotencia ni desprecie el apoyo del partido mayoritario de la Cámara andaluza", y que sepa "separar el ruido de la paja".

De hecho, la secretaria general del PSOE-A ha hecho un apunte en clave nacional al afirmar que "ojalá" el presidente del PP, Pablo Casado, le tendiese la mano así al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "porque sería síntoma de que le preocupa la gente pero, lamentablemente, Casado está en otra cosa".

Por último, Susana Díaz ha insistido en criticar la falta de transparencia del Ejecutivo andaluz, avisando de que esto "no genera ninguna seguridad" a los andaluces y que "lo normal hubiera sido que Moreno, desde que asumió el mano único, fuera informando a los andaluces de cómo evoluciona la pandemia, pero no lo hace".

Así, ha asegurado que el PSOE-A insistirá en que comparezca en el Parlamento pero con propuestas de resolución "porque la situación que viven los andaluces lo merece, ya no valen comparecencias de tapadillo". Y de hecho, cree que si la preocupación de Moreno por la situación fuera real, "lo primero que debería hacer en el Parlamento es un debate sobre el Estado de la Comunidad" para arrancar así el nuevo curso político.