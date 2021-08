Suspendida la declaración del exjefe de gabinete de González Laya en la causa sobre la entrada de Ghali a España

El juzgado tendrá que fijar una nueva fecha para la comparecencia

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, ha suspendido la declaración prevista para este miércoles del exjefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores Camilo Villarino, quien estaba citado como investigado en la causa en la que se investiga la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Fuentes jurídicas han precisado a Europa Press que la declaración ha sido suspendida y que aún no se ha señalado una nueva fecha. Villarino estaba citado a comparecer a solicitud del abogado de la acusación particular Antonio Urdiales, quien ha pedido que se esclarezcan las circunstancias de la entrada y salida de Ghali y si ha habido un posible encubrimiento o prevaricación.

El líder del Frente Polisario llegó el pasado 18 de abril en un avión argelino a la Base Aérea de Zaragoza, sin pasar controles de fronteras ni documentación. Desde allí partió en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño y fue ingresado en el centro sanitario bajo el nombre de Mohamed Benbatouche. El 2 de junio salió del país desde Pamplona.

DECLARACIONES DE TESTIGOS

Aunque en un principio estaba previsto que este miércoles también declarara --pero en calidad de testigo-- el teniente general y segundo jefe de Estado Mayor del Aire, Francisco Javier Fernández Sánchez, finalmente el juez Rafael Lasala ha modificado la fecha de citación y ha fijado su comparecencia para el 13 de septiembre a las 13.00 horas.

Según ha precisado el magistrado, no se le llama como investigado porque "no constan indicios de que supiera que la persona que llegaba a España tuviera o no pasaporte diplomático o estuviera exento por cualquier causa del control de pasaporte y de aduana".

El jefe de la oficina de la presidenta de La Rioja, Eliseo Sastre, también comparecerá como testigo, en fecha todavía por determinar. La acusación ha pedido asimismo que acuda a prestar declaración el secretario general técnico en el Ministerio de Asuntos Exteriores, José María Muriel Palomino.

DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN

En el marco del procedimiento, el juez ha requerido a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía de Navarra que informe sobre "la identidad del mando o autoridad que ordenó este operativo" y sobre quién fue la persona que autorizó el pasado 2 de junio el acceso de la comitiva a la Sala de Autoridades del Aeropuerto de Pamplona-Noain.

En providencia de 19 de agosto, a la que también ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado indica además que quiere conocer la identidad de las personas que accedieron a esa zona del aeropuerto. Y añade que deben remitirle toda la información relativa al control de pasaportes y equipajes realizado a esas personas antes de su embarque en el vuelo que salió con destino a Argel a las 01.40 horas del 2 de junio.