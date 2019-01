Tardà no confirma la versión de Rufián de que Podemos ofreció a ERC la 'cabeza' de Borrell a cambio de los Presupuestos

Actualizado 09/01/2019 11:37:12 CET

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha explicado este miércoles que a él no le "consta" que Podemos haya ofrecido a su formación la 'cabeza' del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, a cambio de su apoyo a los Presupuestos para 2019, aunque ha asegurado que se cree la afirmación en este sentido que ha realizado su compañero Gabriel Rufián.

Rufián ha desvelado este supuesto ofrecimiento de la formación morada en una entrevista a 'eldiario.es': "No voy a decir quién, pero Podemos nos propuso durante un tiempo la cabeza de Borrell a cambio de nuestro apoyo a los presupuestos. Dijeron que ellos presionarían para que Sánchez hiciera ese gesto", afirma Rufián, quien incide en que él no pide la cabeza de ningún ministro aunque saludaría su salida del Gobierno "porque es un mentiroso".

En declaraciones en el Congreso, Tardà ha dicho creer a su portavoz adjunto: "No me consta, pero si lo dice Rufián me lo creo", ha señalado, tras añadir que "quizás fue algún comentario de alguien de Podemos", pero sin dar nombres. En cualquier caso, ha hecho hincapié en que ERC "nunca" ha pedido la 'cabeza' de nadie. "Sería absurdo pedir cabezas, no nos corresponde", ha apuntado.

Además, ha dejado claro que ERC "no ha tomado aún ninguna decisión" sobre si presentará o no enmienda de totalidad a los Presupuestos para 2019, pero ha insistido en que hay "tiempo" para que el Gobierno de Sánchez haga algún "gesto" que les permita no pedir la devolución del proyecto.

AÚN HAY TIEMPO PARA QUE LA FISCALÍA SE CORRIJA

Así, ha reiterado que "hasta que el fiscal no se levante y emita las últimas conclusiones" en el juicio del 'procés' hay tiempo" para que el Gobierno inste a la Fiscalía a retirar las acusaciones contra los procesados.

Además de la vertiente judicial, ERC reclama avances en la política y, en este contexto, Tardà insiste en que "no valen soluciones trampa". "La trampa que intelectualmente no se aguanta y que se va fundir como un helado es la de el presidente Sánchez, que dice que se va a encontrar una solución para el 50% de catalanes que son autonomistas", ha remarcado, avisando de que no se puede dejar al margen de la solución a los independentistas.