El TC rechaza el recurso de Cerdán contra su entrada en prisión por falta de especial trascendencia constitucional

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido, por unanimidad, inadmitir el recurso de amparo presentado por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán contra su entrada en prisión provisional por la presunta trama del 'caso Koldo' relativa al cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública, por falta de especial trascendencia constitucional, según ha comunicado este lunes la corte de garantías.

En su recurso, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, Cerdán denunció una vulneración de sus derechos fundamentales al considerar que ha tenido "en todo momento un comportamiento ejemplar" con la Justicia.

Cerdán ingresó el pasado 30 de junio en la cárcel de Soto del Real (Madrid). El Supremo motivó la decisión en que cree que existe riesgo de destrucción y alteración de pruebas, manipulación de testigos e incluso de que mueva posibles fondos ocultos.

