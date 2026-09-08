Telefónica crea un asistente virtual para modernizar la atención al cliente de Bizum

Archivo - Exterior de la sede de Telefónica, en el ensanche de Las Tablas, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bizum ha puesto en marcha un nuevo asistente virtual inteligente, desarrollado por Telefónica a través de su unidad de negocio Telefónica Tech, para modernizar su servicio de atención al cliente digital y ofrecer un soporte más eficiente, actualizado y multicanal, según ha informado este martes la 'teleco' en un comunicado.

Con este proyecto, Bizum ha alcanzado un 90% de precisión en las respuestas y ha reducido un 30% las peticiones de contacto a través de email para la resolución de dudas o peticiones de ayuda.

El asistente virtual está basado en inteligencia artificial (IA)generativa y está integrado con el sitio web y el canal de WhatsApp Business de Bizum para complementar el servicio prestado por el personal y proporcionar al cliente una atención cercana y continua al estar disponible las 24 horas y todos los días de la semana.

Cuenta con una arquitectura escalable con múltiples asistentes orquestados para dar respuestas más rápidas y específicas sobre incidencias, consultas generales y posibles estafas, y utiliza documentación proporcionada por Bizum como fuente de conocimiento para garantizar un soporte coherente y preciso.

Telefónica ha desarrollado también una API que consulta los datos de contacto de los bancos para derivarles de forma automática las cuestiones que, aunque llegan a Bizum, son su responsabilidad.

En el caso de las incidencias vinculadas a pagos, el asistente puede proporcionar la información del banco correspondiente e incluso enviar un correo en nombre del usuario con el objetivo de optimizar la gestión de las mismas.

La responsable de comunicación, marketing y sostenibilidad de Bizum, Lorena Poza, ha afirmado que en Bizum apuestan por la innovación como palanca para seguir mejorando la experiencia de todas las personas usuarias, de la mano de las entidades bancarias y colaborando con especialistas tecnológicos, que les permiten explorar nuevas soluciones con impacto real.

Por su parte, el director de Datos e IA en Telefónica Tech, Carlos Martínez, ha asegurado que estamos "muy orgullosos" de que Bizum les haya confiado el desarrollo e implementación de un asistente virtual inteligente que mejora su atención al cliente al pasar de respuestas previamente programadas a soluciones más precisas y eficientes basadas en inteligencia artificial generativa".

"Este proyecto, que refuerza el compromiso de Telefónica de convertirnos en la mejor vía de acceso de los ciudadanos, empresas y administraciones públicas a las tecnologías digitales, lo completamos en un plazo de tres meses y es un caso de éxito de nuestra plataforma 'Telefónica Tech GenAI Platform' con la que las organizaciones de benefician de esta tecnología de una forma rápida y sencilla", ha concluido Martínez.