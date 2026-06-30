Tellado acusa a Marlaska de cambiar el relato sobre Leire Díez: "A este paso habrá más versiones que del avión de Delcy"

Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado - DAVID DE HARO - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha recriminado este martes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que cambie el "relato" sobre la exmilitante socialista Leire Díez y su reunión con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. A su entender, "a este paso habrá más versiones" de esos contactos que del "avión de Delcy Rodríguez", en alusión a la polémica abierta en su día cuando la entonces vicepresidenta de Venezuela pisó el aeropuerto de Barajas en 2020.

"Marlaska desmiente a Marlaska. El ministro dice ahora que la directora general de la Guardia Civil sí le informó de que se había reunido con Leire Díez", ha afirmado Tellado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

A su entender, "el relato va cambiando tan rápido como se van destapando sus mentiras" y "a este paso habrá más versiones de los contactos con la fontanera que del avión de Delcy" Rodríguez, adjuntado las declaraciones que hizo Marlaska a finales de mayo asegurando que la directora de la Guardia Civil no había tenido reuniones con Leire Díez.

Por eso, el 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha pedido al ministro del Interior que "deje de hacer el ridículo y de proteger al One", en referencia a Pedro Sánchez. "Por una vez, cumpla con los españoles y váyase", le ha espetado.

EL MINISTRO RECHAZA HABER MENTIDO O DADO VERSIONES CONTRADICTORIAS

Durante su comparecencia en la 'comisión Koldo' en la Cámara Alta, Marlaska ha reiterado que Mercedes González le comunicó que tuvo en encuentro con Leire Díez en el que la exmilitante del PSOE le pidió rehabilitar al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, detenido tras estallar el 'caso Koldo', algo a lo que ella se negó en rotundo.

"Es una trama generada fuera, en el ámbito exterior, ninguna persona del Ministerio del Interior está relacionada con la misma", ha indicado Marlaska, que también ha rechazado que haya mentido o dado versiones contradictorias sobre las reuniones entre Leire Díez y Mercedes González, porque según el, nunca se trató nada relacionado con perjudicar a la UCO.

Marlaska ha rechazado que haya mentido sobre estos encuentros. "No engañé a nadie, no tengo ninguna duda sobre el buen hacer de la directora de la Guardia Civil", ha enfatizado. Además, ha recordado que ni Mercedes González ni su antecesor, Leonardo Marcos, están investigados en la Audiencia Nacional.