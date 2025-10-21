Tellado acusa a Sánchez de "seguir escondido sin dar una sola explicación" sobre los pagos en metálico del PSOE

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ofrece una rueda de prensa en la sede del PP, a 4 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Bendodo asegura que el "olor a financiación ilegal en el PSOE es insoportable"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "seguir escondido sin dar una sola explicación" sobre el dinero en metálico que circulaba en la sede socialista de Ferraz. Según ha recalcado, son pagos "sin justificar" en "una trama que ya apunta al corazón del PSOE".

Así se ha pronunciado después de que el magistrado del Tribunal Supremo a cargo del denominado 'caso Koldo', Leopoldo Puente, acordase este lunes citar como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno y a la trabajadora de la Secretaría de Organización del partido Celia Rodríguez para aclarar los pagos en efectivo de determinadas cantidades por parte del PSOE en favor del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

En una providencia el instructor fija para el próximo 29 de octubre la citación de ambos como testigos para interrogarles por los pagos en sobres a los que hace referencia la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su último informe sobre la situación patrimonial de Ábalos.

Tellado ha afirmado que "la corrupción ya no es una sospecha" sino que "es un escándalo que sube hasta la Moncloa". "Bolsas de dinero, cajones llenos de billetes, pagos sin justificar y una trama que ya apunta al corazón del PSOE", ha indicado.

En este punto, el 'número dos' del PP ha recriminado a Sánchez una vez más su silencio. "El Supremo investiga, la Guardia Civil señala, y Sánchez sigue escondido sin dar una sola explicación", ha criticado en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

"TIC-TAC"

Por su parte, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha ido más allá al asegurar que "el olor a financiación ilegal en el PSOE es insoportable", haciéndose eco de las informaciones periodísticas que apuntan a que el juez ve indicios de caja B en Ferraz.

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, que ha escrito en la misma red social "Tic-tac", acompañando su mensaje de la información de 'Artículo 14' acerca de que el juez sospecha que los sobres del exministro José Luis Ábalos proceden de comisiones que repartía con el PSOE.

Este lunes, después de que el Tribunal Supremo citase a declarar al exgerente del PSOE y a una trabajadora, el PP ya aseguró que los pagos en efectivo en la sede del PSOE de Ferraz ya son "objeto de análisis judicial".

El PP ya anticipa que el jefe del Ejecutivo tendrá que explicar en la comisión de investigación del 'caso Koldo' "cómo llegaba tanto dinero en metálico a la sede nacional del PSOE". "Su silencio sobre este asunto no es tolerable cuando una empresaria ya ha admitido en sede judicial llevar 90.000 euros en bolsas a Ferraz por orden de Aldama", según fuentes del partido.