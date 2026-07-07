Tellado acusa a Zapatero de "boicotear" las investigaciones judiciales y le califica como "faro inmoral del sanchismo"

Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa tras el seguimiento de la noche electoral desde la sede nacional del Partido Popular, a 17 de mayo de 2026, en Madrid (España).- Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de liderar una estrategia centrada en "boicotear la investigación" judicial ante su "incapacidad" de probar su inocencia en los casos que afectan al entorno socialista y le ha calificado como el "faro inmoral del sanchismo".

Durante su intervención en el cierre de campaña del candidato a la presidencia de NNGG, Ignacio Dancausa, Tellado ha expresado que el Ejecutivo se ha convertido en un "Gobierno del delito" que se encuentra ya en los "minutos de la basura".

El secretario general del PP ha aseverado que Zapatero "ha renunciado a defender su inocencia cuando ha reconocido que no puede probarla", basando toda su estrategia en intentar anular las causas judiciales. Además, ha vinculado el deterioro de servicios públicos a la gestión de un partido que "agoniza" entre "escándalos diarios".

Así, ha afirmado que los socialistas están disputando su propio "mundial de la corrupción" con un marcador de 126 imputados, lo que supone tener "más imputados que diputados en el Congreso". "Están a dos autos de cambiar el logo de su sede en Ferraz por un cartel de 'Compro Oro'", ha esgrimido.

Para Tellado, la etapa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es una "etapa negra" que carece de presupuestos, leyes y agenda política . Ha hecho un llamamiento a la "generación cambio" para que lidere la transformación del país, asegurando que el tiempo en que la izquierda era mayoritaria entre la juventud "es historia". "Los jóvenes españoles hoy son más patriotas que nunca y no se resignan ante un Gobierno que "destroza el mercado de la vivienda y desprecia al país", ha expresado.

NUEVA ERA EN NUEVAS GENERACIONES

Tellado ha mostrado su total apoyo a la candidatura de Ignacio Dancausa para presidir la organización juvenil del PP, destacando que representa valores de "tolerancia, respeto y libertad". Ha definido a Madrid --de donde proviene Dancausa-- como una "tierra libre de socialismo" y ha instado al candidato a proyectar ese modelo en toda España para canalizar la "sana indignación juvenil" hacia el proyecto del Partido Popular.

Asimismo ha agradecido la "lección de unidad" dada por la candidatura de Dancausa y ha vaticinando una victoria sobre "los corruptos" gracias al impulso de los nuevos votantes que ya no se sienten representados por las políticas de la izquierda.

Por su parte, Ignacio Dancausa ha dado el "pistoletazo de salida" a su proyecto nacional con el objetivo de convertir a la organización juvenil en el "mayor movimiento político de España" para "echar al régimen de Sánchez" y lograr que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa.

Dancausa ha pedido trasladar a Alberto Núñez Feijóo el compromiso de que NNGG "no defraudará su confianza" y trabajará para que el presidente de los 'populares' sea el próximo inquilino de la Moncloa, situando las elecciones de 2027 como la "batalla final" contra el socialismo.

Finalmente, ha reivindicado con "muchísimo orgullo" su identidad política ligada a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso: "Diré por España que soy 'ayuser'". Ha destacado de Ayuso su forma de entender la vida y la política, así como su valentía para defender convicciones frente a lo que denomina un gobierno "corrupto" que "degrada" la nación.