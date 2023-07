Tellado asegura que Sánchez aspira a gobernar "aunque pierda las elecciones" y que ya "asume" su derrota

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de organización del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aspira a seguir gobernando aunque pierda las elecciones generales del 23 de julio y que "ya asume" la derrota de su partido en los comicios. También ha vuelto a pedir un "gran acuerdo" entre los principales partidos para dejar gobernar al que gane.

En una entrevista con TVE, recogida por Europa Press, Tellado ha reivindicado las palabras del expresidente socialista Felipe González, quien ha apostado recientemente por que gobierne la lista más votada "cuando no haya otra opción" y superar "los bloqueos políticos", mientras que ha acusado al PSOE de querer sumar con quienes "no creen en España".

"El problema que tenemos en nuestro país es que hoy Pedro Sánchez aspira a seguir gobernando España a pesar de perder las próximas elecciones del 23 de julio", ha reprochado el dirigente del PP al jefe del Ejecutivo.

Tellado también ha subrayado que "muchísimos socialistas" comparten la necesidad de que gobierne la lista más votada y "más aún" cuando las encuestas auguran "un diferencial de 50 diputados entre Partido Popular y PSOE".

Preguntado sobre si el PP dejaría gobernar a Sánchez en el caso de una victoria socialista en las elecciones, el dirigente 'popular' ha recordado que el PSOE "ha dicho que no" a su propuesta porque "desde su superioridad moral" cree debe gobernar "cuando gana, pero también cuando pierde". "Y si no lo consigue, se bloquea todo hasta que consigan seguir gobernando", ha agregado.

"MARÍA GUARDIOLA NO HARÁ UN PEDRO SÁNCHEZ"

Tellado ha defendido que la candidata del PP a presidir la Junta de Extremadura, María Guardiola, será "una gran presidenta" y que no renunciará a "ninguno de sus posicionamientos políticos, ideológicos o programáticos" para gobernar la región.

Asimismo, ha sentenciado que María Guardiola no hará "lo contrario de lo que prometió en la campaña" y que "no hará un Pedro Sánchez. También ha asegurado que bajo la Presidencia de la dirigente del PP "no habrá un paso atrás en derechos y libertades en Extremadura".

Sobre el cambio de opinión de la candidata 'popular', que rechazó formar gobierno con Vox, Tellado ha relatado que los ciudadanos de Extremadura "hablaron alto y claro" el pasado 28 de mayo y que determinaron una "mayoría de cambio". Ante esta realidad, en opinión del vicesecretario de Organización del PP, Guardiola tuvo acordar un Ejecutivo con lo de Abascal para facilitar "la pulsión de cambio que reclaman los extremeños".

En cuanto a las negociaciones de PP y Vox en la Región de Murcia, Tellado ha insistido en que "ningún votante" entendería que los de Abascal voten "con la izquierda" para evitar que Fernando López Miras, con un 43 por ciento de los votos y más escaños que la alternativa, no revalide la Presidencia.

PENSIONES Y EDUCACIÓN DE 0 A 3 AÑOS

Tellado ha evitado responder sobre si el PP, en el caso de gobernar, armonizará las pensiones conforme al IPC, aunque ha sostenido que los 'populares' no las congelarán "como hizo" el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y que harán "una política económica seria" que genere trabajos y garantice la sostenibilidad del sistema.

"Vamos a actualizar las pensiones, por supuesto, año tras año. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo una política económica seria, una política económica que permita generar puestos de trabajo, porque lo importante en nuestro país es que haya el mayor número de cotizantes", ha añadido, recalcando la importancia de blindar y garantizar "la viabilidad sistema de pensiones".

Sobre la promesa que lleva el PP en su programa --presentado este martes-- de universalizar la educación gratuita de los niños de cero a tres años, el dirigente 'popular' ha traído al presente que Feijóo puso en marcha la medida durante su etapa como presidente de la Xunta de Galicia.

El compromiso del Partido Popular es "extender" la medida a toda España y garantizar su universalización y gratuidad para todos los niños del país.