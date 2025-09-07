Tellado califica de "indigno" a Bolaños por su "seguidismo" a Sánchez en la crítica a los jueces y pide su dimisión

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado el "seguidismo" del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a Pedro Sánchez por afirmar que "hay una minoría de jueces que hacen mucho daño a la justicia".

"Que el ministro de Justicia critique a los jueces, solo le enfrenta a su propia dimisión. Su seguidismo a un Pedro Sánchez acorralado por su propia corrupción le convierte en un ministro indigno", ha asegurado el 'número dos' del PP en un mensaje en la red social X.

De esta manera, ha contestado Tellado a las palabras que ha pronunciado Bolaños en una entrevista con El País, en las que ha asegurado que hay una "minoría" de jueces que tienen comportamientos que "hacen mucho daño a la justicia" y ha defendido que Sánchez no descalificó a ningún juez sino que "describió una realidad que es incontestable".

"Una mayoría muy amplia de los jueces y magistrados hacen su trabajo con profesionalidad, con rigor y con imparcialidad. Y hay una minoría que tiene comportamientos que son minoritarios, pero que hacen mucho daño a la justicia", ha señalado el ministro.