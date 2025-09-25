Tellado dice que Espinosa de los Monteros es "tremendamente cabal" y evita contestar si el PP lo quiere fichar

"No debería sorprender que un político vaya a un acto impulsado por un político de otro partido", dice ante la presentación de 'Atenea'
MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este jueves que el exportavoz parlamentario de Vox Iván Espinosa de los Monteros es una persona "tremendamente cabal" y ha añadido que no debería "sorprender" que un político vaya "a un acto impulsado por un político de otro partido".
Así se ha pronunciado unas horas antes de acudir a la presentación de 'Atenea', un nuevo centro de pensamiento o 'think tank', en el que estará acompañado por más cargos del PP, como el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo.
En una entrevista en La Sexta, que ha recogido Europa Press, ha indicado que "no debería sorprender" que un político vaya a "un acto impulsado por otro político de otro partido" que pretende "crear un foro de pensamiento". "No debería sorprender. Sí que es verdad que en la España de Pedro Sánchez, donde todo es confrontación, polarización, crispación y bronca, puede llamar la atención", ha manifestado.
"TODO MI RESPETO HACIA SU FORMA DE PENSAR"
Tellado ha señalado que si "el gesto" de que él "hoy acuda a la presentación de este foro de pensamiento de Iván Espinosa en Los Monteros contribuye a construir los primeros pasos de un país mucho mejor", él se da "por satisfecho".
Al ser preguntado si el PP quiere fichar a Espinosa de los Monteros, Tellado ha obviado la cuestión y ha justificado su presencia en este acto de presentación alegando que los políticos, estén en el partido que estén, deberían "tener capacidad" de "escucharse", de "entenderse" y de "buscar puntos de acuerdos".
"Y creo que el foro que impulsa Iván es determinante en ese sentido. Yo quiero manifestar todo mi respeto hacia su forma de pensar, su forma de entender los problemas que tiene nuestro país", ha manifestado.
El 'número dos' del PP ha insistido en que puede sorprender su presencia en este acto para lanzar 'Atenea' dado el "escenario de polarización y confrontación política" en el que se "ha instalado Pedro Sánchez en España".
"UN FORO DE PENSAMIENTO PARA CONSTRUIR UNA ESPAÑA MEJOR"
Al ser preguntado por las voces dentro de su partido que no comprendían que asistiera a la presentación para apoyar a Espinosa de los Monteros, Tellado ha indicado que cuando están en política hay cosas que "a unos agrada y a otros desagrada".
"Uno tiene que hacer en cada momento lo que considera mejor, lo que considera justo, lo que considera razonable. Creo que no le hago daño a nadie acudiendo a este acto y me parece que, estoy seguro, va a ser un acto interesante", ha dicho.
Finalmente, tras definir a Iván Espinosa de los Monteros como "una persona tremendamente cabal", ha saludado que "impulse un foro de pensamiento para construir una España mejor, dándole voz a la sociedad civil". "Yo ahí me apunto, voy a estar siempre", ha concluido.