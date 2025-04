Tellado dice que Sánchez "no ha estado a la altura" con la dana y defiende impulsar en la UE medidas anticatástrofes

"No podemos evitar que las catástrofes naturales ocurran, pero sí podemos prepararnos mejor", asegura el portavoz 'popular'

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "no ha estado a la altura" con la dana, "ni en el ámbito de prevención", "ni en el ámbito de dar una respuesta total y coordinada como país", "ni en el ámbito de la reconstrucción". Además, ha defendido la necesidad de que desde la Unión Europa se impulsen medidas para que catástrofes como la de Valencia "no vuelvan a ocurrir jamás".

Así se ha pronunciado Tellado durante su intervención en el XXVIII Congreso que el Partido Popular Europeo (PPE) celebra en la Feria de Valencia, en la que ha defendido una resolución sobre emergencias climáticas que se ha aprobado por los delegados que asisten al cónclave.

Tellado ha hecho referencia a la erupción del volcán de la Palma en 2021 y a la "terrible catástrofe" que ocurrió en Valencia el 29 de octubre de 2024, a cuyas familias de las víctimas ha trasladado su solidaridad en nombre del PP español y europeo.

"Nuestros Gobiernos nacionales no siempre han estado a la altura de la emergencia a la que hemos tenido que enfrentarnos. En España el Gobierno de Pedro Sánchez desde luego no lo ha estado, ni en el ámbito de prevención, ni en el ámbito de dar una respuesta total y coordinada como país, ni en el ámbito de la reconstrucción en estos momentos", ha afirmado.

La segunda jornada del congreso del PPE ha contado con la asistencia del presidente de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, que se ha saludado en un abrazo con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a su llegada al cónclave.

LA UE DEBE RESPONDER "CON CONTUNDENCIA Y DETERMINACIÓN"

Tellado ha indicado que "la gran mayoría de Estados miembros han sufrido catástrofes similares" a la dana de Valencia y, por lo tanto, se trata de "un problema grave y de un problema de dimensiones europeas, al que desde luego la Unión Europea debe responder con contundencia y con determinación".

Por eso, ha defendido que el PPE impulse "una Unión Europea capaz de enfrentarse a catástrofes naturales, con anticipación, con recursos suficientes y con una respuesta coordinada dentro y fuera de nuestras fronteras nacionales a través de mejores sistemas de alerta temprana, de más recursos financieros, de más recursos y medios de respuesta, de una mejor cooperación entre los Estados miembros y un mejor uso de la tecnología".

"No podemos evitar que las catástrofes naturales ocurran, pero sí podemos prepararnos mejor, porque desde luego el Gobierno de España no lo ha estado", ha asegurado Tellado, para añadir que sí pueden responder de forma eficaz y coordinada desde los gobiernos nacionales "para que lo ocurrido en Valencia no vuelva a ocurrir jamás".

OTRAS RESOLUCIONES DEL CONGRESO DEL PPE

En el congreso del Partido Popular Europeo se han debatido otras cinco resoluciones: una sobre el Estado de Derecho que ha defendido la secretaria general del PP, Cuca Gamarra; otra sobre vivienda, de la que se ha encargado la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García; y otra sobre Agricultura y Agua, que ha coordinado el presidente de Murcia, Fernando López Miras.

También ha habido resoluciones sobre insularidad e inmigración que han defendido el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez y la eurodiputada Alma Ezcurra. Todas ellas han sido aprobadas con el voto favorable de los delegados del PPE que asisten a este cónclave.