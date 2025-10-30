Tellado entiende la "frustración" de las familias pero dice que aún no es "momento" de decidir si Mazón será candidato

El secretario general del PP, Miguel Tellado, a su llegada al desayuno informativo de Fórum Europa Tribuna Andalucía, donde presenta al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. A 24 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha señalado que, si bien entiende la "frustración" de las familias de las víctimas de la dana, cree que "no ha llegado el momento" de decidir si el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, será candidato de cara a las próximas elecciones en la Comunidad Valenciana.

"Creo que no ha llegado el momento de tomar esa decisión y que cuando llegue lo comunicaremos con el máximo respeto a los valencianos", ha declarado este jueves en una entrevista en el programa de 'La linterna' de la 'Cadena Cope', recogida por Europa Press, al ser cuestionado expresamente por si ve a Mazón como el candidato de los 'populares' para las próximas elecciones en la Comunidad Valenciana.

Así se ha expresado después de que el dirigente valenciano fuese increpado por familiares de víctimas de la dana por su presencia en el funeral de estado celebrado este miércoles en el Museu de les Ciéncies. Al respecto, Tellado ha trasladado que comprende la "frustración" de las familias y que estas "tienen derecho a expresarse" y a hacerlo "contra los políticos" si consideran que "no se ha estado a la altura".

En este sentido, ha defendido que el "compromiso" de la formación es "la reconstrucción de Valencia", una reconstrucción en la que deben "estar centrados" y en la que, en su opinión, "está trabajando la Generalitat Valenciana". "Hoy, desde el Partido Popular, lo que tenemos que mostrar es nuestra solidaridad, nuestra empatía total con las familias de las víctimas, con quienes lo han perdido todo", ha remarcado.

Así las cosas, ha argumentado que, a su juicio, "ha habido dos comportamientos muy distintos", alegando que en la Generalitat Valenciana "se han asumido responsabilidades" y "se han hecho cambios en el gobierno". "Lo que no ha hecho Carlos Mazón es salir corriendo como han hecho otros y creo que eso le honra y que su única preocupación es la reconstrucción y atender a las víctimas", ha recalcado.

"Si uno compara las ayudas que han recibido de la Generalitat, su ejecución, que ronda un 60%, frente a las del Gobierno de España, que no llegan al 20%, se demuestra que se está trabajando para atender a quien lo ha perdido todo y a quien más lo necesita", ha sentenciado, reiterando que "las decisiones electorales" se tomarán "cuando se acerque el momento electoral".