Tellado no contempla una moción de censura tras ruptura de Junts: "Echaremos a Sánchez con las urnas, sin buscar atajos"

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha admitido este martes que al PP no le faltan "ganas" para presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez porque hay "mil motivos" para hacerlo, pero ha señalado que echarán al presidente del Gobierno "a través de las urnas" y "sin buscar atajos".

"A nosotros no nos faltan ganas para una moción de censura, nos faltan votos. Por lo tanto, creo que los últimos movimientos de Junts acreditan lo que llevamos diciendo desde el inicio de esta legislatura, que esta era una legislatura fallida, que era un gobierno antinatura", ha declarado Tellado.

Así se ha pronunciado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, al ser preguntado si el PP descarta de plano explorar una moción de censura o se abre de alguna manera a esa opción y si no hay posibilidad de que acuerde al menos con Junts que Sánchez se someta a una cuestión de confianza.

"MANTENER UN RUMBO FIJO, SIN ANSIEDAD"

Tellado ha subrayado que el PP tiene "el rumbo bien marcado" y sabe lo que tiene que hacer. "Sabemos lo que queremos hacer y que nadie tenga ninguna duda, llegaremos a nuestro destino, no en zigzag, no utilizando atajos, no dando tumbos, no diciendo cada día una cosa y al día siguiente la contraria, ni improvisando", ha manifestado.

Según ha agregado, se trata de "mantener un rumbo fijo, sin ansiedad, pero sin dejar de trabajar ni un solo día para lograr el cambio que demanda cada vez más la gran mayoría de españoles". "Pero desde luego, en el contexto en el que estamos, echaremos a Sánchez, democráticamente, a través de las urnas, sin buscar atajos", ha apostillado después.

Tellado ha recalcado que esta legislatura es "un inmenso error" como le trasladó Alberto Núñez Feijóo al propio Pedro Sánchez tras ser investido presidente y ha indicado que dos años después se acredita que el presidente del Gobierno, "acorralado por la justicia", "quiere resistir".

"Pero quien no debe resistir es España. Sánchez no puede someter a nuestro país al deterioro de su presidente y de su Gobierno. España no merece resistir. España merece un gobierno que gobierne", ha enfatizado.

"CUANDO LE FALLEN SUS SOCIOS, QUE NO BUSQUE AL PP"

El secretario general del PP ha recordado que Feijóo ya le dijo a Sánchez que "cuando le fallen sus socios, no venga" a buscar al PP. "Y yo quiero recordar esa frase de cara a los próximos plenos que se celebren. Cuando le fallen sus socios, no venga a buscarme", ha resaltado.

Dicho esto, ha subrayado que "claro que hay motivos de sobra para que en España haya una moción de censura contra este Gobierno". "Hay mil motivos", ha declarado en este encuentro informativo, que ha presentado la portavoz adjunta del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo.