Tellado pide la dimisión de Chivite por "reconocer" que contó con Cerdán en citas "clave" para financiar obra de Belate

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este lunes que la presidenta de Navarra, María Chivite, debería dimitir por "reconocer" que el exsecretario de Organización del PSOE y exdiputado por Navarra, Santos Cerdán, estuvo presente en "las reuniones clave para financiar" las obras del túnel de Belate.

En su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', Chivite ha desvelado que pidió a Santos Cerdán que le acompañara en calidad de diputado socialista por Navarra a algunas reuniones en ministerios para lograr inversiones del Gobierno para las obras de la carretera N-121 A, si bien ha transmitido que no habló con él, en concreto, sobre la licitación del túnel de Belate.

Chivite ha insistido en que ni ella ni el Gobierno foral están o han estado "a las órdenes" de Santos Cerdán, una persona con la que "despachaba cuestiones que tenían que ver con la política navarra", pero "nunca" asuntos relacionados con "adjudicaciones". "Consultas sobre adjudicaciones públicas de Navarra, a mí, no me ha hecho", ha resumido.

"ES PARA LLORAR Y, SOBRE TODO, PARA DIMITIR"

Sin embargo, tras esa comparecencia en el Senado, Tellado ha dicho a través de un mensaje en su red social 'X' que Chivite "admite" que Santos Cerdán "intercedió e incluso le acompañó a varios ministerios para lograr que el Gobierno de España subvencionara la obra del túnel de Belate".

"Es decir, la presidenta de Navarra ha reconocido que el número 2 del PSOE, su mentor político y amigo, y dueño de la empresa de paja que se llevó la adjudicación de 76 millones de euros públicos, estuvo presente en las reuniones clave para financiar esa obra faraónica, cuyo coste iba a percibir su propia empresa", ha asegurado, para concluir: "Esto sí es para llorar y, sobre todo, para dimitir".