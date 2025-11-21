Tellado presume de "rapidez" y "contundencia" del PP en el caso mascarillas de Almería con medidas contra los implicados

Archivo - El nuevo secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP, en la sede del partido, a 7 de julio de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha presumido este viernes de la "rapidez" y "contundencia" con la que el Partido Popular ha actuado en el caso mascarillas de Almería, ya que, según ha recalcado, tomó medidas contra los investigados el mismo día de su detención.

Así se ha pronunciado poco después de que Javier Aureliano García haya presentado su renuncia como presidente de la Diputación de Almería de forma oficial, tras el caso que investiga el presunto cobro de 'mordidas' a través de contratos irregulares efectuados a través de la Diputación de Almería.

En una entrevista en 'La Sexta', que ha recogido Europa Press, Tellado ha señalado que Javier Aureliano García "fue detenido el pasado martes y al mediodía" el PP andaluz "ya decidía" su "expulsión cautelar" de la formación. Y este viernes, ha proseguido, ha presentado su renuncia al cargo de presidente de la Diputación de Almería.

DICE QUE SU FORMA DE ACTUAR LES "DISTINGUE" DEL PSOE

"Nosotros vamos a activar los mecanismos para su sustitución inmediata, como hicimos el mismo martes, de sus responsabilidades como presidente provincial", ha manifestado, para añadir que esta forma de actuar les "distingue" del PSOE.

Así, ha señalado que, cuando se estaba investigando al exministro José Luis Ábalos, el presidente del Gobierno lo que hizo fue "meterlo en las listas" para "aforarlo" y "no lo expulsaron del Partido Socialista hasta tres años después del inicio de aquellas investigaciones".

"Y nosotros, el mismo martes, que se estaba registrando la Diputación Provincial de Almería, tomamos medidas para expulsarlo --a Javier Aureliano García-- primero del partido y ahora removerlo de su cargo de presidente de la Diputación", ha destacado.

Al ser preguntado si el presidente andaluz, Juanma Moreno, debía saber lo que ocurría en el PP de Almería, igual que los 'populares' dicen que Pedro Sánchez tenía que saber lo que pasaba con el Ábalos, Santos Cerdán o Koldo García, Tellado ha indicado que no actuaron antes porque no tenían esa información.

"Y tan pronto la tuvimos, actuamos en la misma mañana", ha afirmado, para insistir en la "rapidez" y "la contundencia" con la que el Partido Popular de Andalucía ha actuado en este caso, algo que, a su juicio, "está fuera de toda duda".