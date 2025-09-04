Tellado ve "una temeridad" que se ponga en riesgo la seguridad del pelotón de La Vuelta en las protestas contra Israel

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante un acto político, a 27 de agosto de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). - Unanue - Europa Press

Considera que los manifestantes "traspasaron unas líneas que nunca se deben traspasar" porque La Vuelta es "marca España"

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general el PP, Miguel Tellado, ha asegurado este jueves que "poner en riesgo la seguridad" del pelotón de la Vuelta ciclista por las protestas contra Israel es una "temeridad". A su entender, los manifestantes "traspasaron unas líneas que nunca se deben traspasar".

Así se ha pronunciado en una entrevista en 'TVE', que ha recogido Europa Press, al ser preguntado por los incidentes registrados este miércoles en el final de la etapa de Bilbao de La Vuelta ciclista, derivados de las protestas por la presencia de un equipo de Israel, y si cree que el mismo debería retirarse.

Tellado ha señalado que España es un Estado de Derecho y "todo el mundo tiene derecho a expresar sus opiniones y sus posiciones", de forma que "toda protesta es legítima siempre y cuando no ponga en riesgo o amenace la seguridad de nadie o la normalidad en el desarrollo de pruebas deportivas".

"IMÁGENES QUE NO SON RAZONABLES"

En este sentido, el 'número dos' del PP ha indicado que, tras ver esas imágenes de La Vuelta, su partido considera que "no son razonables y que no tienen ningún sentido".

"Las protestas tienen su espacio, tienen su lugar, pero poner en riesgo la seguridad de un pelotón, la seguridad de una prueba deportiva desde luego es una temeridad", ha aseverado.

Según Tellado, la vuelta ciclista es "marca España" y con esas protestas "esa marca España se ha visto dañada de forma irresponsable por parte de unos manifestantes que creo que traspasaron unas líneas que nunca se deben traspasar".

"Cualquier protesta es legítima, pero las formas son las garantías de las cosas y desde luego las formas de ayer no son en ningún caso apropiadas", ha finalizado el secretario general de los 'populares'.