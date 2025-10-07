Tellado vuelve a exigir al PSOE aclaraciones por los pagos en metálico: "O presenta resguardos" o "hay contabilidad B"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ofrece una rueda de prensa en la sede del PP, a 4 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha vuelto a exigir este martes al PSOE que ofrezca explicaciones sobre los "miles de euros en metálico" que circulaban por la sede socialista de Ferraz, ya que, "o presenta los resguardos bancarios" que justifiquen esos pagos o "hay una contabilidad B y sobresueldos a sus dirigentes".

Tellado se hace eco de la información de 'El Mundo' acerca de que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en prisión desde julio, recibió 21 pagos en efectivo del PSOE tras sustituir a José Luis Ábalos al frente de Organización y siguió haciéndolo tras estallar el 'caso Koldo', llegando a superar en dos casos el tope de la ley antiblanqueo.

En un mensaje en su cuenta oficial de 'X', que ha recogido Europa Press, Tellado ha recalcado que "'Súper Santos Cerdán' también cobró en sobres y también violó la ley antifraude", subrayando que "hubo meses que pasó hasta 4.000 euros de gastos".

"CHISTORRAS HUBO COMO PARA UNA BODA"

Por eso, ha insistido en el que el PSOE debe aclarar esos pagos en efectivo a dirigentes. "O el PSOE presenta los resguardos bancarios que justifiquen que en Ferraz hubiera miles de euros en metálico. O el dinero entraba en bolsas y hay una contabilidad B y sobresueldos a sus dirigentes", ha enfatizado.

El secretario general del PP cree que el PSOE debe ofrecer claridad en este asunto cuanto antes "O transparencia o chistorras. Y chistorras hubo como para una boda", ha exclamado, en alusión a la jerga utilizada por la presunta trama que hablaba de "chistorras", "lechugas" o "folios" para referirse a los distintos tipos de billetes, según la Guardia Civil.

EL PSOE INFORMÓ AL SUPREMO DE LOS PAGOS EN EFECTIVO A CERDÁN

El PSOE informó al Tribunal Supremo el pasado septiembre de que desde 2014 hizo más de 80 pagos en efectivo al que fuera su secretario de Organización Santos Cerdán, por más de 30.000 euros, en concepto de compensación por gastos abonados previamente por el entonces dirigente socialista.

Así consta en la tanda documental que el PSOE entregó al Supremo por mandato del instructor del 'caso Koldo' en el alto tribunal, Leopoldo Puente, en el marco de sus pesquisas sobre una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública.