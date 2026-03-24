Tezanos reivindica al CIS como una institución "seria" de análisis social frente a quienes dicen que "solo hace sondeos"

Archivo - El presidente del CIS, José Félix Tezanos, en una foto de archivo. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha reivindicado este martes el organismo que preside como una institución "muy seria" que "no solo hace sondeos electorales" como "se dice", según ha señalado.

Tezanos, que ha presentado en el Ateneo de Madrid la obra colectiva 'España 2025. Estructura y cambio social' junto a la catedrática de Sociología Constanza Tobío, ha querido desmentir que el CIS se dedique exclusivamente a realizar pronósticos de intención de voto. "No es una institución de adivinos que quiere saber lo que pasa antes de que pase", ha esgrimido su presidente.

Según ha explicado, la obra presentada sigue la estela de los grandes informes históricos que buscaban ofrecer una visión "magna" del país y su riqueza sociológica, yendo mucho más allá de los datos de una "encuesta puntual".

El sociólogo ha aprovechado el acto para trazar una comparativa histórica entre la España actual y la de 1973, año de creación del antiguo Instituto de la Opinión Pública. Ha recordado que, según las investigaciones empíricas de la época, "el país presentaba unos niveles de carencia material extremas que contrastan radicalmente con los estándares de vida y consumo de la sociedad española contemporánea".

UNA OBRA "ABSOLUTAMENTE MAGNA"

A la presentación de la colección, ha asistido el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha calificado como una "obra absolutamente magna" el estudio presentado, destacando que supone un "servicio público a la democracia" por su análisis sincero de los últimos 25 años.

Asimismo, ha aprovechado para resaltar que la economía española tuvo el mejor desempeño mundial en 2025 "según ránkings internacionales", y ha vinculado la brecha entre los datos objetivos y la percepción ciudadana con campañas de "desinformación" y "amenazas híbridas" provenientes de "países autocráticos".

Finalmente, ha urgido a regular los algoritmos de las tecnológicas, tildándolos de "auténticos arcanos" que no protegen el interés general, y ha puesto el foco en la "aún existente brecha salarial" y en las medidas feministas del Gobierno que, según su opinión, sirven como ejemplo a todos los demás países.