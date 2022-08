Tezanos ve desmovilizado al electorado del PSOE, por culpa de "poderes fácticos", pero no da por hecho que gane Feijóo

Sostiene que el panorama está muy abierto y que los votantes de Vox "volverán al redil" del PP

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, considera que tras las elecciones andaluzas el electorado del PP está muy movilizado mientras que en el del PSOE están haciendo mella las "campañas de agresión y descalificación" que achaca a los "poderes fácticos", y que llevan a parte de sus potenciales votantes a situarse "en un punto de arranque preelectoral un tanto distanciado o incluso pasivo", pero en todo caso no da por sentada una victoria de los 'populares' en las próximas generales.

Así lo expone Tezanos en un artículo titulado 'Encrucijada político-preelectoral' publicado en la revista 'Temas', de la que es director, y en el que sostiene que, a año y medio de las elecciones generales, el panorama es "complejo y abierto" y "aún no permite aventurar, con un mínimo de seguridad, cómo se orientará la vida política y social española" tras esos comicios.

Según su análisis, recogido por Europa Press, las "bases sociológicas potenciales" de la izquierda "superan en casi un tercio a las de la derecha", y tienen al PSOE como principal fuerza. Por eso, los socialistas son blanco de esas campañas de los poderes fácticos que buscan crear "ruido, confusión y descrédito" para que su electorado se "quede en casa resignado y pasivo".

En su opinión, ese "acoso estratégico anti-PSOE" busca "sembrar dudas e incertidumbres entre los electores progresistas, suscitar conflictos y contradicciones en sus filas y entre sus diversos sectores -algo en lo que algunos se muestran bastante duchos- y desprestigiar, llevar al pesimismo y al derrotismo".

"LOS ELECTORES DE IZQUIERDA NO SON TONTOS"

Tezanos cree que la mayoría de electores de izquierdas "no son tontos" ni "fácilmente manipulables", pero asume que esas campañas tienen su efecto y están logrando que "una parte del electorado del PSOE se sitúe en un punto de arranque preelectoral un tanto distanciado, o incluso pasivo". Prueba de ello es que hay un 5% de electores que simpatizan con el partido de Pedro Sánchez pero que dicen que no le van a votar.

El futuro electoral pasa también por lo que le pase a "los espacios políticos a la izquierda del PSOE. Sin nombrar expresamente el 'Sumar' de Yolanda Díaz, el presidente del CIS señala que "la complejidad sociológica y política" de ese sector "va a tener no pocas dificultades teóricas y prácticas para lograr las sumas efectivas de votos y escaños que faciliten alcanzar representaciones parlamentarias más acordes con el peso que determinadas ideas y criterios tienen en el conjunto de la sociedad española".

Respecto a la derecha y el centro derecha, Tezanos apunta que los "movimientos tectónicos recientes no se han asentado aún en un escenario estable". Asume que, "de momento", el partido "más asentado" continúa siendo el PP, pese a que cree que "operación de afianzamiento de marca", que lanzó con el adelanto electoral en Madrid, Castilla y León y Andalucía, "no le ha salido tan bien como deseaba".

EL LIDERAZGO "DISFUNCIONAL" DE AYUSO

No ha sido así porque en Madrid "han creado un liderazgo alternativo tan potente como disfuncional" en la figura de Isabel Díaz Ayuso, cuya estrategia de confrontación, avisa, "no es ingenua, caprichosa y espontánea como algunos creen". La "radicalidad" de la mandataria madrileña, a su juicio, no casa bien con la del castellano y leonés, Alfonso Fernández Mañueco, --al que atribuye "ambigüedades" y "falta de carisma", ni con los "modales diferentes" del andaluz Juanma Moreno.

"De cara a las próximas elecciones generales, el PP tendrá que clarificar si su línea general es la de Ayuso, la de Moreno Bonilla o la de Fernández Mañueco. U otra nueva y más ambigua y diversa a la vez, que pueda acumular y comprender las tres anteriores", escribe Tezanos.

En cualquier caso, las encuestas señalan que el PP "ha logrado activar prácticamente a todo su electorado potencial", lo que no implica que tenga garantizada una futura mayoría suficiente de escaños para formar gobierno.

De Ciudadanos, da por hecho que es "otra respuesta fallida del centro" como antes lo fueron UCD, el CDS y UPyD, y lo atribuye a la derechización de sus líderes. Sobre Vox, Tezanos pronostica que "la tendencia de buena parte" de su electorado, "puede ser la de volver al redil de donde procedían", es decir, al PP.

Eso, apunta, supone un estímulo para que los líderes del PP endurezcan su discursos con el fin de recuperar a los votantes que perdieron "en momentos de desconcierto y confusión de liderazgos", en referencia a Pablo Casado.