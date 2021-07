'The Miss Getting to Zero', la apuesta por la edificación sostenible, se celebrará del 16 al 18 de noviembre

'The Miss Getting To Zero' Ofrecerá Un Marco Para Compartir Experiencias, "Tomar El Pulso Al Mercado" Y Generar Oportunidades De Negocio En El Ámbito De La Economía "Descarbonizada"

El evento se ampliará en 2022 para impulsar la acción por el clima en el medio urbano

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid ha anunciado que el próximo 16 al 18 de noviembre celebrará de forma híbrida el evento 'The Miss Getting to Zero', impulsado por ePower&Building para mostrar la apuesta del sector de la construcción y edificación por la sostenibilidad y la neutralidad climática.

En un comunicado, la institución ha explicado que en el contexto de "apuesta decidida" por la rehabilitación de viviendas y la renovación urbana para mejorar el parque edificado y la construcción de edificios e instalaciones sostenibles en origen, ha decidido crear un evento "alineado" con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

'The Miss Getting to Zero' ofrecerá un marco para compartir experiencias, "tomar el pulso al mercado" y generar oportunidades de negocio en el ámbito de la economía "descarbonizada".

En este sentido, el evento presentará estudios de arquitectura, empresas instaladoras, ingenierías y constructoras, promotoras, gestores urbanos; así como referencias contrastadas para incorporar productos, soluciones y tecnología que contribuyen a la sostenibilidad en la edificación, a la mitigación de emisiones y la eficiencia energética.

La iniciativa nace de ePower & Building y tendrá lugar en el marco de 'Genera', la feria española en energías renovables en el pabellón 4 del recinto coincidiendo también con el evento 'Climatización y refrigeración' (C&R).

'The Miss Getting to Zero' ha sido respaldado por la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción, y la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas (ASEFAVE); mientras que, la Asociación de Sostenibilidad y Arquitectura (ASA), se ocupará de la selección de los productos a exponer.

CONTINUIDAD EN 2022

Además, otro de sus objetivos será impulsar la acción por el clima en el medio urbano y la edificación, que tendrá su continuidad en 2022, en el marco de ePower&Building, que aglutina a las ferias 'Construtec', 'Veteco', 'Bimexpo', 'Archistone', 'Matelec', 'Matelec Lighting' y 'Matelec Industry'; que se celebrarán de manea presencial en el Recinto Ferial de Ifema del 15 al 18 de noviembre 2022.

Asimismo, el comunicado ha señalado que el evento apoyará al sector en su "ambición" climática y apuesta por la sostenibilidad, dando visibilidad al "esfuerzo" en I+D de las empresas con materiales, sistemas y soluciones constructivas que son cada vez más "eficientes energéticamente".

Ifema ha previsto distintos modelos de participación adaptados a las necesidades específicas de cada empresa; así como una amplia batería de medidas anti Covid-19, siguiendo los rigurosos protocolos que viene aplicando en todos sus eventos.

Por otro lado, 'The Miss Getting to Zero' contará con la plataforma digital 'Live Connect' que permitirá ampliar audiencias y conectar a un amplio conjunto de profesionales del ámbito de la energía, la edificación y la construcción de todo el mundo.