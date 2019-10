Torra vuelve a pedir reunirse con Sánchez para pedirle de nuevo la autodeterminación

Actualizado 22/10/2019 16:20:47 CET

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha insistido este martes en pedir al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, una reunión y exigirle apostar por la vía del diálogo "sin condiciones" en el que asegura que el Govern volverá a plantear la autodeterminación como su propuesta de salida al conflicto.

Lo ha dicho en la rueda de prensa tras el Consell Executiu, en la que ha explicado que los miembros del Govern han sellado un acuerdo con varios puntos entre los que se condena la violencia en las protestas de respuesta a la sentencia de la semana pasada, una de las exigencias de Sánchez para abrirse a dialogar con Torra.

"Hoy por cuarto día consecutivo he vuelto ha llamar al presidente Sánchez y ha vuelto a no contestarme. Destacar que la irresponsabilidad no solo es creciente, sino que también internacionalmente, nadie puede entender que todavía en estos momentos el presidente Sánchez no haya contestado al presidente de Cataluña. Los problemas políticos se resuelven con democracia y diálogo", ha dicho, y ha asegurado que continuará realizando esas llamadas.

Ha asegurado que la falta de respuesta del presidente a sus llamadas a reunirse ha tenido repercusión internacional y "el que ha quedado mal es Sánchez por no coger el teléfono, porque no asume su responsabilidad, por esconderse, por dejadez en sus responsabilidades", y porque según Torra nunca han ofrecido una respuesta al conflicto político catalán.

Torra ha concretado que ese conflicto es "en todo el Estado español" y ha asegurado que está generando inestabilidad, por lo que ha apelado al sentido de Estado del presidente en funciones y ha criticado que no haya habido ningún gobierno de coalición.

"No es que no haya acuerdo y consenso con nosotros, es que no lo hay entre ellos. Y sobre que el presidente Sánchez no responda, no es una falta de delicadeza, es que venir a Catalunya y no venir a ver al Govern de Catalunya es menosprecio", ha dicho tras afirmar que, si Sánchez es el que acude a la comunidad, es él quien debe visitar a Torra y no al revés.

CONVERSACIONES CON ARAGONÈS

Preguntado por las conversaciones mantenidas entre la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, y el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, durante la semana pasada, mientras Sánchez no hablaba con Torra, el presidente catalán ha asegurado que esas conversaciones "no abren ninguna crisis".

Ha explicado que Aragonès le informa "de todo" por lo que estaba al corriente de todas sus comunicaciones, y ha insistido en que continuarán llamando a Moncloa hasta que Sánchez se ponga porque considera que lo importante es la relación institucional entre presidente del Gobierno y de la Generalitat, en sus palabras.

"Estos son los representantes, él de España y yo de Cataluña. Esta es la relación institucional que hay que mantener", ha zanjado, y ha explicado que las conversaciones entre Calvo y Aragonès iban en el sentido de apostar por el diálogo.