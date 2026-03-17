Torres se abre a negociar bonificaciones fiscales para La Gomera y El Hierro similares a las de La Palma

1070114.1.260.149.20260317172903 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha tendido la mano a Asociación Socialista Gomera (ASG) para negociar la reivindicación que le ha hecho su senador de extender a las islas de La Gomera y El Hierro las bonificaciones fiscales que se aprobaron para La Palma.

En la sesión de control al Gobierno en el Senado, el senador de ASG Fabián Chinea ha trasladado a Torres su exigencia para que las bonificaciones fiscales que se aprobaron en La Palma también se puedan extender a La Gomera y El Hierro.

"Una medida que ha demostrado ser útil para estimular la actividad económica en los territorios, además usted lo sabe, especialmente condicionados por la doble e incluso también la triple insularidad", ha argumentado el senador gomero.

Ante esta situación, Torres se ha mostrado comprensivo con que La Fomera y El Hierro reivindiquen bonificaciones fiscales como las que se aprobaron para la isla de La Palma.

No obstante, ha precisado que si hubiera sido una prioridad aprobar estas bonificaciones fiscales, se hubieran introducido dentro de la agenda canaria que firmó el PSOE y Coalición Canaria al inicio de la legislatura.

"Pero tendemos la mano, nos sentaremos y llegaremos a acuerdos", ha garantizado Torres.