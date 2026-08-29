Torres acusa a Feijóo de hacer "un acto electoral" de Ceuta y descarta que la directora del CNI comparezca en el Senado

Decenas de personas viven y pernoctan en la playa del Trampolín, a 28 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y mando único del Gobierno en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha acusado este sábado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de hacer un uso "electoral" de la crisis migratoria en Ceuta y ha descartado que la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) deba comparecer en el Senado, tal y como reclama la oposición.

Torres ha hecho estas declaraciones en el programa 'Malas lenguas' de RTVE, después de que Feijóo anunciara que se personará en los tribunales al considerar que el Gobierno "no está a la altura" en la gestión de Ceuta y exigiera la comparecencia de la jefa del CNI.

"Estamos escuchando a Feijóo en un acto de partido", ha afirmado el ministro, que ha defendido que esa petición ya fue respondida "antes de que hiciera esta afirmación en un acto electoral".

El ministro ha pedido a la oposición "que sea responsable" y ha lamentado que, "en vez de echar una mano y estar al lado de lo que se exige, que es una respuesta a Ceuta", esté "haciendo mítines". "Cada uno que haga y que decida qué hacer acorde a lo que tiene pensado y a su conciencia", ha señalado.

Preguntado por las críticas del líder de los 'populares', que ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no sabe lo que es Ceuta", Torres ha respondido que Sánchez "ha estado más" en la ciudad autónoma "que otros presidentes que solo venían, como el señor Aznar, cuando venían a hacer actos electorales". "Yo he estado en Ceuta muchísimas veces siendo ministro", ha añadido, tras recordar su etapa como presidente autonómico de Canarias.

El ministro ha detallado además que más de 70.000 personas entraron por la frontera del Tarajal el 30 y el 31 de julio, de las que el 90% retornó en 48 horas, y ha subrayado que las anunciadas segunda y tercera llegadas masivas en agosto "no se produjeron". "Ya hemos devuelto a más de 200 inmigrantes que han cometido actos contra la ley", ha explicado, y ha añadido que "más de 50 ya han renunciado a la petición de asilo" y que desde el 10 de agosto "más de 3.200 inmigrantes han regresado en retorno voluntario".

Torres ha cifrado en torno a 4.000 o 4.500 las personas que permanecen pernoctando en la calle en Ceuta y ha reiterado que "la voluntad es que todos sean devueltos, todos los que entraron el 30 y el 31, acorde a ley", salvo "aquellos que tengan verdaderamente derecho a la protección internacional, que son muy pocos". Para los menores, ha precisado, "la prioridad es la reagrupación familiar" y su regreso a Marruecos.