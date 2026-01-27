Torres acusa al PP de priorizar una "derrota de Sánchez" al "beneficio de la gente", tras tumbar la subida de pensiones

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ofrece una rueda de prensa, en el Complejo de la Moncloa, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha acusado al Partido Popular de "priorizar" una "derrota de Sánchez" al "beneficio de la gente", después de que los 'populares' hayan rechazado --de la mano de Vox y Junts-- el decreto del escudo social para la subida de las pensiones.

"De nuevo el Partido Popular prioriza una derrota del Gobierno, que en realidad es una derrota para los pensionistas, entre otros, que a la mejora de la gente", ha declarado en la rueda de prensa posterior a la reunión que han mantenido este martes en la Moncloa el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales.

Así se ha expresado el ministro después de que el Pleno del Congreso haya derogado, con el voto de PP, Vox y Junts, el decreto ley del llamado 'escudo social', que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de deshaucios y cortes de agua y luz para personas vulnerables.

Torres ha reprochado así a los de Alberto Núñez Feijóo ser "los responsables" de lo que considera un "paso atrás", lamentando que antepongan "una victoria partidaria" frente a "una mejora de la vida" de las personas e "incluso" se alegren "de ello".

"Es absolutamente irracional", ha criticado, alegando que "lamentablemente" es una "derrota para los pensionistas" fruto, a su juicio, de la "irresponsabilidad" de PP, Vox y Junts. En este sentido, ha asegurado que el Gobierno actuará con "absoluta responsabilidad" colocándose "al lado de los pensionistas".

Asimismo, ha aludido a las declaraciones de Feijóo sobre "pensiones sí, okupaciones no", argumentando que el texto de hoy era "el mismo" que se llevó hace un año, recordando que "entonces" los 'populares' "votaron a favor".

"Priorizan una derrota de Sánchez al beneficio de la gente (...) No se puede ir contra la mejora de la vida de la gente por victorias partidarias y por tanto hay que señalar a quien lo hace (...) La irresponsabilidad es de quien ha evitado hoy que esto saliera adelante", ha sentenciado.

VE AL PP "ABSOLUTAMENTE ENTREGADO A VOX"

Preguntado también por las críticas respecto a la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno, después de que fuentes del PP hayan señalado que Feijóo llevará a la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) su rechazo a ésta por ser contraria al pacto europeo de inmigración, Torres ha aseverado que al presidente 'popular' "le da igual el contenido, el fondo y a quién afecte".

"Cuando el PP de José María Aznar regularizó a 500.000 inmigrantes, ¿también fue una cortina de humo? Es que la incoherencia se responde sola", ha apuntado, remarcando que, en su opinión, Feijóo va a priorizar "llegar como sea a la presidencia" y para eso intentará "someter" al Ejecutivo "al mayor número de derrotas posibles".

Con todo, ha celebrado la aprobación del decreto como "un importante paso adelante" por parte del Gobierno, a pesar de que no lo haya "aplaudido" el PP, afirmando que éste último está "absolutamente entregado a Vox". "Estamos muy contentos desde el Gobierno de España", ha concluido.