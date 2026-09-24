Torres culpa a PP, Vox y Junts como "responsables" en el desahucio a Maricarmen por tumbar el decreto de vivienda

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta a una nueva sesión de control que vuelve a estar - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha responsabilizado a PP, Vox y Junts en el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue expulsada este miércoles de su casa en el barrio madrileño del Retiro, por haber tumbado el decreto de vivienda en el Congreso.

En una entrevista en 'La Radio Canaria', recogida por Europa Press, el ministro ha subrayado que el desahucio fue "lamentable" y "no debió pasar", recordando que el Consejo de Ministro llevó al Congreso un real decreto antes del verano que, de haberse aprobado, hubiera impedido situaciones como la de Maricarmen.

Así, ha reiterado que se tomarán decisiones en el Consejo de Ministros para frenar este tipo de desahucios que ocurren "en todos los lugares de España". "Y cuando el gobierno central, en una competencia autonómica, pone medidas sobre la mesa, no se entiende que haya partidos políticos que prefieran una derrota del Gobierno a defender los intereses de la gente", ha abundado.

"Es lamentable y triste que ante un real decreto ley antidesahucio, el Partido Popular, Vox y Junts, votaran en contra y son los responsables de que ayer Maricarmen fuera desahuciada", ha zanjado.

Sobre la iniciativa que se llevó al Congreso presentada por Sumar para evitar que 'fondos buitres' compren viviendas, Torres ha afirmado que fue una propuesta "de inicio de trámite" de debate que, pese a que el PSOE se abstuvo, no tenía opción de salir por la oposición de la derecha en la oposición.