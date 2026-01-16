Torres espera que Feijóo tenga "sentido de Estado" en su cita con Sánchez y desdeña las críticas de Vox a esta reunión

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa posterior a la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, espera que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acuda con "sentido de Estado" y "responsabilidad" a su reunión el próximo lunes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vez que ha desdeñado las críticas de Vox a este encuentro institucional.

En declaraciones a los periodistas tras la Comisión Mixta de Transferencias con el Gobierno vasco, el ministro Torres ha insistido en que el encuentro entre Sánchez y Feijóo es "muy importante" y ha puesto en valor que el jefe del Ejecutivo reciba a la oposición.

"La ultraderecha condena y vilipendia una reunión institucional, yo apuesto porque haya el mayor número posible", ha proclamado Torres ante las críticas de Vox a esta cita.

En cualquier caso, Torres ha dicho que este encuentro es "fundamental" para establecer los pasos que tiene que dar la Unión Europea ante la situación en Groenlandia y en otros territorios como Irán, Gaza o Venezuela.