Torres insta a Clavijo a aceptar la quita de la deuda y a "defender los intereses" de Canarias "más que los del partido"

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha instado este miércoles al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a aceptar la condonación de la deuda a las comunidades autónomas para "defender los intereses de la comunidad, más que los del partido".

Así se ha expresado el ministro durante una entrevista en 'Hoy por Hoy Canarias', recogida por Europa Press, al opinar que el rechazo de Clavijo a la quita de la deuda es una decisión "que ha tomado el PP" y que han seguido algunos presidentes autonómicos como el dirigente de Coalición Canaria, insistiendo en que "es un error" del mandatario canario.

Las declaraciones del ministro responden al rechazo de Clavijo a esta medida al avanzar este martes que el Gobierno de Canarias abrirá una "batalla" judicial y política para que la quita de la deuda no se lleve a cabo.

"No comparto en absoluto que el presidente Canarias actual diga que va a haber una batalla jurídica-política. La batalla política, todos estamos en disposición de sentarnos, porque eso es mejorar la vida de la gente a través de la cosa pública, que representamos los que estamos en la política", ha expresado.

También, ha opinado que la "batalla jurídica" a la que se refirió el presidente autonómico es "contra una ley que tiene mayoría en el Parlamento" de España y que será "muy importante para las comunidades".

Las declaraciones de Torres también aluden a la oposición del PP a la condonación de la deuda que ya manifestó el secretario general del PP, Miguel Tellado, este martes, cuando anticipó "unidad" de los 'barones del PP frente al la condonación de la deuda aún cuando vaya a beneficiar a algunos territorios.