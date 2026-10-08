Torres niega que se "ocultara" un informe que alertaba 6 días antes de una "altamente probable" entrada masiva en Ceuta

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (i), ofrece una rueda de prensa junto al delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina , a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha negado este jueves que el Ejecutivo ocultara un informe de la Delegación del Gobierno en Ceuta el 24 de julio, seis días antes de la crisis migratoria, que alertaba de que era "altamente probable" que se produjeran intentos de "entrada masiva" en la ciudad autónoma.

"No se ha ocultado nada", ha defendido Torres en rueda de prensa desde Ceuta, donde ha explicado que el documento fue trasladado a los ministerios correspondientes y que las medidas solicitadas por la Delegación comenzaron a activarse antes de la crisis.

Así respondía el ministro a la información adelantada este jueves por 'El Pueblo de Ceuta', que ha revelado la existencia de este documento elaborado por la Delegación del Gobierno y que fue remitido al Ministerio de Política Territorial.

El documento advertía de que los intentos de entrada masiva eran "altamente probables" y alertaba de las consecuencias que podía tener un episodio de estas características.

En este sentido, el ministro ha precisado que el correo "no le llegó" directamente a él, sino al secretario de Coordinación Territorial, quien, según ha explicado, fue el encargado de trasladarlo posteriormente a los ministerios respectivos.

REUNIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PETICIONES ANTE EL INFORME

Asimismo, ha puesto el foco en la reunión celebrada el 29 de julio, cinco días después del envío del documento, en la que, según ha explicado, se analizaron las actuaciones adoptadas ante las peticiones formuladas por el entonces delegado del Gobierno Miguel Ángel Pérez Triano.

Entre las medidas, Torres ha citado la instalación de una infraestructura "provisional y urgente" por parte del Ministerio del Interior para dar cumplimiento al sistema de triaje, así como el refuerzo tanto del personal del CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) como de los medios del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

"Todo eso se hizo", ha recalcado el ministro, quien ha explicado que el entonces delegado del Gobierno llegó a convocar el 29 de julio una rueda de prensa que posteriormente modificó su horario el día 30 y que finalmente no llegó a celebrarse por lo ocurrido durante los días 30 y 31 de julio.