Torres pide no "judicializar la política" y ve "extraña" la afirmación de la UCO de que 'el one' pueda ser Sánchez

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante las reuniones de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado y de la Comisión Mixta de Transferencias, a 20 de mayo de 2026, en Madrid (España). El ministro de Política T - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, considera "extraña" la afirmación de la Unidad Central Operativa (UCO) que deduce que 'el one', del que se habla en las conversaciones intervenidas en el 'caso Leire', pueda ser el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Eso no son más que conjeturas", ha dicho el también líder del PSOE canario, que ha defendido además "discreción" en las investigaciones judiciales, en un momento en el que "todo es show" y "todo parece que es judicialización de la política".

En una entrevista en 'La Radio Canaria', recogida por Europa Press, Torres ha señalado que la UCO no es "un órgano de carácter judicial", sino que investiga bajo orden de la justicia y luego eleva los informes al juez "para que haga lo que tenga que realizar". "La afirmación en sí misma es extraña, porque no es propia de lo que son las competencias de cada uno", ha subrayado.

En cambio, el ministro ha lamentado que "nadie sabe quién es" 'M. Rajoy', pese a que el expresidente del Gobierno ha declarado en el juicio de la 'Kitchen' que no se está tratando en los medios de comunicación, según ha afirmado, pero sí se conoce la identidad de 'el one'. "Me llama la atención", ha apostillado, para después abogar por dejar las "conjeturas" pues la justicia es "una cosa muy seria".

En este contexto, ha defendido a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tras reconocer sus conversaciones con la exmilitante del PSOE Leire Díez, respaldando su "honestidad y honradez", en línea por lo afirmado públicamente por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Estamos en investigaciones. Lo que hay que hacer es apoyar que estas investigaciones lleguen hasta el final, que culminen, pero no prejuzguemos ni condenemos antes", ha recalcado Torres, que ha insistido en defender la presunción de inocencia.

EXPLICACIONES DE SÁNCHEZ

Cuestionado por la petición de explicaciones de los socios al presidente del Gobierno por las novedades judiciales en los casos de corrupción que afectan al PSOE, Torres ha afirmado que desde el Ejecutivo están ofreciendo "muchas comparecencias" y el propio Sánchez hablará en el Congreso de los Diputados.

Dicho esto, ha afeado al PP por estar "permanentemente" reclamando elecciones generales, recordando que Mariano Rajoy, tras la condena de la 'Gurtel' por financiación ilegal, no adelantó los comicios ni el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, las pidió entonces cuando presidía la Xunta. "Hemos realizado muchas comparecencias, lo que ocurre es que estamos en una voluntad, sobre todo del partido principal de la oposición, de llegar a la Moncloa como sea", ha criticado.

Sobre la actuación del Gobierno en caso de que la Audiencia Nacional tome medidas cautelares más graves tras la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el 'caso Plus Ultra', el titular de Política Territorial ha pedido evitar cuestiones "condicionales" porque la justicia "es algo muy serio". "Los responsables políticos son llamados en calidad de investigado para aclarar cuestiones determinadas y yo confío en que el señor Zapatero va a demostrar su inocencia", ha enfatizado.

Así, ha lamentado que desde el Congreso, la oposición al Gobierno dicte "sentencias", lo que es "contrario a la separación de poderes", y ha recordado que de él se dijo que estaba siendo investigado, lo que considera que es "absolutamente falso". "Por tanto, presunción de inocencia, separación de poderes y contundencia cuando se termina viendo que hay irregularidades o que alguien está al margen de la ley", ha aclarado Torres, defendiendo asimismo la actitud del PSOE frente a la corrupción mientras el PP "destroza ordenadores a martillazos".

QUERELLAS EN EL 'CASO LEIRE'

Preguntado por el motivo por el que Ferraz no se querella en el 'caso Leire', Torres ha precisado que el partido, ante "algunas informaciones", está "estudiando con los servicios jurídicos la presentación de una querella determinada" y actuarán cuando los abogados del PSOE consideren que se debe hacer.

Por otra parte, Torres ha reclamado que las investigaciones judiciales se lleven con "discreción", lamentando que "todo es un show". "Estamos hablando de secretos de sumario, investigaciones rigurosas, intentar llegar a la verdad; estamos asistiendo a que todo se televisa, todo se lleva a las emisoras de radio, todo parece propio de un espectáculo", ha apuntado.

"Lo que no podemos hacer es judicializar la política ni politizar la justicia, y creo que estamos en un momento donde prácticamente todo es judicialización", ha añadido.

¿SUPERDOMINGO ELECTORAL?

Sobre un hipotético 'superdomingo electoral', en el que coincidan elecciones generales, municipales y autonómicas, Torres ha dicho que la fecha de los comicios corresponde a la Presidencia del Gobierno, pero que la voluntad del Ejecutivo es "concluir el mandato para el que fue elegido".

Por último, ha señalado que el Gobierno presentará los presupuestos del 2027 y, a partir de ahí, el resto de grupos políticos deberán "manifestarse", recordando que sobre le mesa también está la financiación autonómica y la quita de la deuda.