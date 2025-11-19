Torres responde a Ayuso sobre los actos por los 50 años de la muerte de Franco: "Queremos adoctrinar en democracia"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presenta las celebraciones por el 50 aniversario de España en Libertad, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España).- Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este miércoles que el Gobierno tiene la intención de "adoctrinar en democracia" con la campaña 'España en Libertad', que celebra el fin de la dictadura de Francisco Franco y el inicio de la democracia, contestando de esta forma a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aseguró que la región no se sumaría a estos actos.

Torres ha querido responder así a "una presidenta autonómica", en alusión velada a Ayuso, que mostró sus reticencias a participar en los eventos que el Ejecutivo viene realizando desde principios de año con ese propósito, y que ahora sumará un total de 480 nuevos actos hasta final de año para seguir conmemorando el principio de la democracia española bajo el lema 'La democracia es tu poder'.

"Respondiendo a una presidenta autonómica, queremos adoctrinar en democracia, en los valores de la democracia. Lo peligroso es que se adoctrine en los valores contrarios a la democracia, en el totalitarismo", ha aducido el ministro en una comparecencia desde la sede del Ministerio.

El objetivo de la campaña, ha dicho, es impulsar una discusión "serena, contrastada y comparada de lo que significa la democracia" frente a la "dictadura", y, de esta forma, "crear opinión" entre la gente más joven y aquellos que no conocieron la "ausencia de libertad" en las cuatro décadas de la dictadura franquista.

"No estamos celebrando la muerte de Franco, sino el principio del fin; la democracia se ganó en la calle, con los movimientos sociales", ha resumido el ministro, incidiendo en la idea de que la historia "se puede reescribir pero no se puede cambiar" y realizando un llamamiento para que los "verdaderos demócratas" defiendan que la dictadura está en los colores "antitéticos" de la democracia.

CONCIERTOS, EXPOSICIONES Y MURALES

A renglón seguido, el ministro ha pasado a explicar los nuevos 480 eventos programados para los meses de noviembre y diciembre, que se repartirán por todo el territorio nacional al objeto de generar "espacios de reflexión" sobre la "pluralidad de la democracia".

Estas actividades, organizadas desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en colaboración con las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, y coordinadas por la comisionada Carmina Gustrán, incluyen conciertos, espectáculos performativos, murales, podcasts, exposiciones, proyecciones audiovisuales o conferencias.

"Queremos celebrar la pluralidad de nuestro país, de un estado diverso y rico en tradiciones, con acervo y expresiones culturales. Queremos que toda España participe con su voz y su lengua", ha indicado Torres.

Y, parafraseando algunas de las frases incluidas en la estrategia de comunicación que acompaña la campaña de eventos, ha aseverado que democracia es "poder opinar", "ser de cualquier partido o no ser de ninguno", "poder hacer una campaña que promueva la democracia" o "criticar la democracia". "Lo que no se podía hacer antes es criticar la dictadura: tenías consecuencias penales o, en algunas ocasiones, la pérdida de la vida", ha lamentado.

PODER CASARTE O DIVORCIARTE LAS VECES QUE QUIERAS

En la estrategia comunicativa, que incluye un vídeo que se difundirá por Internet, redes sociales y carteles en medios tradicionales, el Ejecutivo defiende la idea de que la democracia es "poder haber llegado en patera y que tu hijo juegue en la selección española"; "poder colgar la bandera nacional en el balcón y la republicana en el balcón de al lado" o "poder casarte para toda la vida y divorciarte todas las veces que quieras".

Posteriormente, la comisionada de la campaña, Carmina Gustrán, ha avanzado que el Gobierno seguirá impulsando iniciativas relacionadas con la Memoria Democrática en 2026, y ha trasladado que el Ejecutivo está desarrollando un videojuego en primera persona que retratará las "actitudes" que, ha dicho, ponen en peligro la democracia.

Y ha apuntado que, hasta octubre, se han llevado a cabo un total de 150 iniciativas enmarcadas en 'España en Libertad'.