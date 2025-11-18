Un total de 93 ayuntamientos han incumplido la ley de banderas, la mayoría en Cataluña

Archivo - Una bandera de Palestina en el balcón del Ayuntamiento de Casarrubuelos (Madrid). - AYUNTAMIENTO DE CASARRUBUELOS - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 93 ayuntamientos españoles, la mayoría situados en Cataluña, han incumplido la Ley de banderas en lo que va de año, hasta el pasado 22 de octubre, bien por no colocar alguna de las banderas oficiales en la fachada del Consistorio o por poner otra no regulada, como la de Palestina.

El Ejecutivo ha facilitado este dato como respuesta recogida por Europa Press a una pregunta parlamentaria por escrito del diputado de UPN, Alberto Catalán, que se interesaba por las denuncias recibidas por las distintas Delegaciones del Gobierno sobre el cumplimiento de la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas en los consistorios.

En total, han recogido 24 denuncias de incumplimientos en 93 ayuntamientos, 84 de ellos en Cataluña. Por provincias, Barcelona acapara 38 ayuntamientos incumplidores a través de una denuncia múltiple y tres individuales. En Girona son 27 los municipios señalados a través de una denuncia múltiple; en Lleida son 19 a través de una denuncia múltiple; y en Tarragona dos debido también a una queja múltiple.

En Navarra, la Delegación del Gobierno ha recibido 18 denuncias por incumplimientos de la ley de banderas en cinco ayuntamientos. UPN denunció en agosto al Ayuntamiento del Valle de Aranguren, gobernado por una candidatura popular, por no colocar las enseñas de Navarra y España en el exterior de la Casa Consistorial.

En septiembre también denunciaron al Ayuntamiento de Olazagutía, gobernado por Bildu, por no colocar la bandera oficial de Navarra, la española y la europea en el balcón municipal durante las fiestas.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha recibido dos denuncias por incumplimientos de la citada normativa en dos ayuntamientos. El PP denunció ante la Guardia Civil Consistorio de Casarrubuelos, el único gobernado por Más Madrid en la región, por colocar en la barandilla del balcón consitorial una bandera de Palestina.

El Gobierno recuerda que las delegaciones y subdelegaciones de Goberno actúan los posibles incumplimientos de la Ley 39/1981, en ejercicio de la atribución legal de control de legalidad del artículo 73.1.d de la ley de Régimen Jurídico del Sector Público y de acuerdo con los principios de relaciones interadministrativas, incluyendo el principio de lealtad institucional y del deber de colaboración, y de acuerdo con las herramientas jurídicas contempladas en la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.