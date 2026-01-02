Transparencia abronca a los principales partidos por resistirse a publicar el sueldo de sus dirigentes en sus webs

Archivo - Hemiciclo del Congreso durante un pleno extraordinario. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha constatado que PSOE, PP, Vox, Sumar, Podemos e Izquierda Unida siguen sin publicar el sueldo que perciben sus máximos dirigentes y también censura a algunos de estos partidos por no dar tampoco a conocer en sus webs oficiales sus currículos profesionales ni los organigramas de sus respectivas organizaciones.

Estas son algunas de las conclusiones a las que ha llegado el órgano que vela por el cumplimiento de las obligaciones sobre publicidad activa que impone a los partidos la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno.

En concreto, en su segunda evaluación a los seis partidos políticos de ámbito nacional con representación en el Congreso, consultada por Europa Press, el consejo ha comprobado que todas ellas cerraron 2025 sin cumplir el mandato de publicar las retribuciones de sus máximos responsables.

PP NO HA ACTUALIZADO SU NUEVA DIRECCIÓN

Los partidos que salen peor parados son el PP y Vox, que pierden puntos respecto al análisis de 2024 y se sitúan como los menos transparentes. En concreto, los 'populares' caen diez puntos --del 44,4% al 34,2%-- en cumplimiento del índice de información obligatoria, mientras que Vox desciende medio punto y se queda con un 33,2%.

Y es que ni los de Alberto Núñez Feijóo ni los de Santiago Abascal han aplicado ninguna de la docena de recomendaciones que el consejo les hizo a finales de 2024. Además, el PP tras el congreso que el celebró el pasado verano, no sólo no ha actualizado la descripción de su estructura organizativa ni su organigrama, sino que ha desaparecido la que sí podía consultarse en 2024.

"Han quitado la descripción de la estructura organizativa y el organigrama y falta por publicar el perfil y trayectoria profesional de los máximos responsables del partido", censura el consejo en su informe sobre el PP.

Más aplicados han estado el resto de partidos, en especial el PSOE, que ha puesto en marcha siete de las cuatro recomendaciones que le había hecho el consejo y se anota un grado de cumplimiento del 83,1%, frente al 57,8% de 2024. Le sigue Podemos, que también partía de un 57,8% y a finales de 2025 llegó al 74%, tras activar cuatro de las ocho sugerencias del consejo.

SUMAR E IU, MEJORAN LIGERAMENTE

Y a mitad de tabla quedan Izquierda Unida y Sumar, ambas mejorando marcas respecto al año anterior. La formación que lidera Antonio Maíllo acabó el año pasado con un 50,5% de cumplimiento --casi 18 puntos por encima del 32,7% de 2024--, mientras que el socio minoritario del Gobierno ha mejorado en 7,3 puntos, hasta el 46,1%.

En todo caso, PP, Vox e Izquierda Unida siguen sin dar cuenta de los contratos (mayores o menores) adjudicados por administraciones públicas ni de los convenios que tienen suscritos con las mismas.

Además, los 'populares' y los de Santiago Abascal tampoco consignan las subvenciones o ayudas públicas que perciben y a esto se añade que PP, Vox, Sumar e Izquierda Unida no tienen publicados sus presupuestos --Sumar ni siquiera ha colgado los informes del Tribunal de Cuentas sobre su contabilidad--.

El consejo destaca que sólo el PSOE organiza la información que publica conforme al patrón definido por la Ley de Transparencia. No obstante, subraya que los socialistas aún tienen "margen de mejora" y les invita a publicar los sueldos de sus máximos dirigentes y a datar sus publicaciones especificando la fecha en la que se revisan o actualizan.

De su lado, Podemos e IU tampoco publican el organigrama y el perfil y trayectoria de los miembros de sus órganos de gobierno y de gestión, mientras que a Sumar el consejo también le recrimina haber "quitado las funciones y la descripción de la estructura organizativa" y no tener disponible tampoco su organigrama.