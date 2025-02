Tribunal de Cuentas veta gastos electorales por 3,2 millones y rebaja la subvención a 74 partidos en las locales de 2023

Más de treinta formaciones, en su mayoría municipales, superaron el límite de gasto incurriendo en infracción sancionable

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas no ha admitido como gasto electoral un total de 3,2 millones de euros que habían declarado los partidos políticos en las elecciones municipales de 2023 y ha propuesto recortar la subvención prevista a 74 formaciones en distintas cuantías, entre las que figuran Vox, Podemos, IU, Más Madrid, PSOE, Ciudadanos y Bildu.

Así se recoge en el informe de fiscalización de los ingresos y gastos declarados por los partidos para las elecciones locales de mayo de 2023, que acaba de aprobar el Pleno del Tribunal de Cuentas y que se ha remitido a las Cortes para su debate.

Según el informe, recogido por Europa Press, un total de 371 formaciones políticas han presentado su contabilidad electoral, lo que supone sólo el 22% de las 1.662 que obtuvieron representación en ayuntamientos. En las elecciones a Cabildos insulares, lo han hecho cinco formaciones políticas de las 10 que obtuvieron representación. El 85% de las formaciones presentaron en plazo la contabilidad electoral y lo han hecho a través de la Sede Electrónica de la Institución.

Los gastos electorales que han sido considerados justificados por el Tribunal de Cuentas han ascendido a 57 millones de euros, de los que 34 millones corresponden a operaciones electorales ordinarias y 23 millones a operaciones de envío de propaganda electoral (mailing).

EL 5,3% DE LOS GASTOS NO PASA EL EXAMEN

Entre los gastos electorales por operaciones ordinarias figuran los 5,5 millones de euros destinados a publicidad exterior o los 4,5 millones de euros destinados a publicidad en prensa y radio.

Además, un total de 38 partidos políticos han reunido los requisitos para percibir la subvención específica por el envío directo y personal de propaganda electoral, habiéndose realizado por los partidos unos 120 millones de envíos.

De los 60 millones de gastos declarados, el Tribunal ha rechazado el 5,3% (3,2 millones de euros) al considerar que no han sido correctamente justificados o no tienen naturaleza electoral al no ajustarse a los conceptos de gasto previstos en la ley. Por lo tanto, no son susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales.

Asimismo, el informe señala que 37 formaciones políticas, en su mayoría de ámbito local, superaron el límite máximo de gastos previsto para estas elecciones. De ellas, 32 formaciones se excedieron en un porcentaje superior al 1%, lo que constituye una infracción sancionable.

El límite de gastos de publicidad exterior y el límite de publicidad en prensa y radio ha sido superado, en ambos casos, por 6 partidos políticos. Entre los que superaron el límite aparecen Coalición por Melilla, que se pasó por 29.234,14 euros), Compromís Municipal (314.659 euros), y Unión del Pueblo Leonés (46.025,93).

VALENTS Y COALICIÓN POR MELILLA, LOS PEORES

A la vista de los incumplimientos detectados, el Tribunal de Cuentas ha formulado 72 propuestas de reducción de las subvenciones electorales por valor conjunto superior a los 500.000 euros. Ese listado lo encabezan Valents y Coalición por Melilla, a los que se recortan 128.498 y 122.700 euros, respectivamente.

Pero también aparecen candidaturas de Ciudadanos, al que se aplica un recorte de 10.844 euros; Más Madrid (19.234 euros), Izquierda Unida (unos 5.000 euros), Bildu (11.082), Aliança Catalana (7.376 euros), UPN (4.392), Foro Asturias (4.176), Vox (2.944 euros), el PSOE (1.593 euros), Podemos (en torno a 1.000 euros) y el PNV (269 euros)

Por ultimo, y como resultado de la fiscalización, el Tribunal formula una serie de recomendaciones dirigidas al Gobierno recordando una serie de reformas legales que viene pidiendo, y también a la Junta Electoral Central, al prestador del servicio postal y a los propios partidos políticos.