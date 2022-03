El tribunal que juzga a Villarejo por 'Tándem' cita al ex DAO Eugenio Pino para que declare como testigo el 4 de abril

El ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar por la pieza 'Dina' del caso 'Tándem'.

El ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar por la pieza 'Dina' del caso 'Tándem'. - A. Pérez Meca - Europa Press

Los magistrados acceden así a la petición realizada por la defensa del comisario y apoyada por Fiscalía y Podemos

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga al comisario José Manuel Villarejo por 'Tándem' ha aceptado finalmente llamar al ex responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) Eugenio Pino para que declare como testigo el próximo 4 de abril, junto a sus antecesores Agustín Linares y Pedro Díaz Pintado, una petición que ha vuelto a realizar este lunes la defensa y que ha contado con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular que ejerce Podemos.

"En virtud de las alegaciones que se han vertido, se admite dicha testifical, que se pasará, junto con las de Agustín Linares y Pedro Díaz Pintado, el próximo 4 de abril", ha anunciado la presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Murillo.

El abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera, había solicitado en el arranque de esta nueva sesión del juicio por 'Tándem' que se citara a Pino como testigo porque era el jefe de la DAO cuando tuvieron lugar los hechos juzgados y el que mandaba "directamente" sobre el comisario.

Además, ha indicado que su testimonio resulta "esencial" para la defensa de Villarejo porque Pino "es el único que ha hecho declaraciones durante la fase de instrucción en sentido de descargo", esto es, favorables al comisario.

La defensa de Villarejo ha venido reclamando la comparecencia de Pino en calidad de testigo pero hasta ahora se había rechazado por estar imputado en otra pieza separada de 'Tándem', la número 7: 'Kitchen'.

García Cabrera ha alegado que ese argumento no es motivo suficiente para no interrogarlo en la vista oral, puesto que ya están citados como testigos el ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera y el inspector José Ángel Fuentes Gago, ambos procesados igualmente por 'Kitchen'.

Asimismo, el letrado defensor ha aducido que, si se ha admitido el testimonio de otros dos DAO, Linares y Díaz Pintado, no se puede descartar el de Pino. "Ese criterio no puede variar, para unos (sí) y otro no", ha señalado.

El fiscal anticorrupción Miguel Serrano se ha alineado con la defensa del Villarejo en este punto al instar al tribunal a que reconsiderara su negativa inicial a llamar a Pino, aunque por razones distintas.

En el caso del Ministerio Público, cree que el ex DAO podría aclarar si el comisario usaba su grupo empresarial, CENYT, para investigaciones oficiales de la Policía Nacional, como reivindica Villarejo, o solamente en beneficio propio, como afirman las acusaciones.

La comparecencia de Pino en calidad de testigo ha recibido igualmente el respaldo de la acusación popular que ejerce Podemos y de la defensa del ex jefe de la UCAO Enrique García Castaño.

LA "MEMORIA ESCRITA" DE VILLAREJO

El tribunal ha accedido también a una segunda petición efectuada por García Cabrera para que la comparecencia de Linares y Díaz Pintado se aplazara desde esta semana, cuando estaba prevista, al 4 de abril, de modo que Villarejo pueda prepararse bien sus preguntas ayudado por sus "diarios personales", su "memoria escrita".

Otra de las reivindicaciones recurrentes de la defensa del comisario ha sido que el Juzgado Central de Instrucción Número 6 le devolviera sus agendas, cuyos originales solamente se podían consultar por las partes desplazándose físicamente a la Audiencia Nacional.

El pasado viernes, la Sala de lo Penal dio la razón a Villarejo y ordenó al juez instructor que entregara esos cuadernillos a su dueño, que ahora ha rogado al tribunal que le dé tiempo para repasarlos a fin de hacer un interrogatorio más certero a los antiguos DAO.

"Creemos que debe facilitarse ese derecho a la defensa del señor Villarejo, y no cuesta nada alterar ese orden (de testigos), puesto que probablemente esta semana se le entreguen sus diarios personales", ha expuesto García Cabrera.

DESCLASIFICAR LOS PAGOS CON FONDOS RESERVADOS

Por último, ha planteado una tercera petición, que no ha quedado resuelta este lunes, para "la desclasificación de los fondos reservados recibidos por Villarejo". Según ha expuesto el abogado, es "esencial" para dilucidar si el comisario incurrió en un delito de cohecho con su grupo empresarial.

"Si esa actividad privada era financiada y mantenida por el Estado, sí habría cohecho porque sí habría obtenido un lucro. Pero, si se automantenía y se dedicaba también a funciones oficiales, no habría obligación de reintegrar (el dinero) y no habría cohecho", ha explicado.

Villarejo sostiene que CENYT era una tapadera para su actividad oficial como agente de Inteligencia al servicio del CNI y de la Policía Nacional. El fiscal Serrano ya fijó en el arranque del juicio que, aunque eso fuera sí, lo "intolerable" es que se llenara los bolsillos con ello.

En este triple juicio se analizan los presuntos trabajos de espionaje que Villarejo habría hecho a través de CENYT para un despacho de abogados y varios empresarios, y que se habrían plasmado en los proyectos 'Iron', 'Land' y 'Pintor'. El Ministerio Público pide que sea condenado a 109 años de cárcel.