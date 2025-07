El TS archiva la denuncia de Manos Limpias contra el ex presidente de la AN por adelantar la absolución de Trapero

Archivo - El ex presidente de la Audiencia Nacional (AN) José Ramón Navarro. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

Explica que Navarro ya no es aforado por lo que el sindicato deberá dirigirse a otro tribunal

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha archivado "de plano" la denuncia presentada por Manos Limpias contra el ex presidente de la Audiencia Nacional (AN) José Ramón Navarro por, supuestamente, anticipar al Gobierno la sentencia por la que la AN absolvió de un delito de sedición por el 1-O al que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal, en una ponencia del magistrado Julián Sánchez Melgar, explica que Navarro no es aforado ante el Supremo desde el 1 de abril de 2025, cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le declaró en "situación administrativa de excedencia voluntaria".

"Por lo que solo cabe acordar el archivo de plano, sin perjuicio del derecho que asiste al denunciante a formular su denuncia ante la jurisdicción o el órgano judicial correspondiente", resuelve el TS.

Manos Limpias denunció a Navarro por presuntos delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias y cohecho después de que 'El Mundo' revelara una conversación de WhatsApp de agosto de 2020 entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en la que éste le informaba de que el en ese momento presidente de la AN le había avisado de que absolverían a Trapero.

Fue en octubre de 2020 cuando la AN absolvió a Trapero, a los jefes políticos de la policía autonómica y a la intendente Teresa Laplana al considerar que no había quedado acreditado que se pusieran de acuerdo con los líderes del 'procés' para que los Mossos d'Esquadra no cumplieran los mandamientos judiciales que buscaban impedir la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Hazte Oír también se ha querellado, en los juzgados de instrucción de Madrid, contra Navarro por dicha conversación. En 2023, el TS ya rechazó admitir otra querella presentada por el ex chófer del ex tesorero del PP Luis Bárcenas por revelación de secretos y cohecho a raíz de las conversaciones que el entonces presidente de la AN mantuvo por WhatsApp con el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez durante la investigación de la 'Operación Kitchen'.