El TS rechaza por falta de competencia una demanda de Vito Quiles contra Puente por llamarle "saco de mierda"

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha considerado que no es competente para analizar una demanda que presentó el comunicador Vito Quiles contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras llamarle "saco de mierda" en redes sociales, porque tales declaraciones "nada tienen que ver" con sus funciones públicas.

A través de un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Civil rechaza tramitar la demanda por vulneración del derecho al honor y la propia imagen interpuesta por Quiles, por "corresponder su conocimiento a los Juzgados de Primera Instancia", opinión que comparte la Fiscalía.

Puente utilizó esos términos cuando Quiles publicó en su cuenta de la red social X el pasado 16 de junio que el ministro había utilizado el coche oficial para asistir a un concierto, adjuntando fotos de la matrícula de un vehículo de color gris.

"Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Ese no es mi coche. Ni oficial ni particular. Y te añado más. Estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro", respondió el ministro.

El comunicador pedía que se condenara al ministro a pagarle una indemnización de 18.000 euros más intereses, que le pidiera disculpas y que reconociera en una declaración pública ante los medios de comunicación que había vulnerado su derecho al honor.

A lo que el Supremo contesta que, aunque Puente está aforado, para poder tramitar la demanda se "exige que la intromisión que se atribuye al demandado haya sido realizada por este en el desarrollo de sus funciones".

"Nada tiene que ver con las funciones del demandado como miembro del Gobierno ni a la actividad del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ni, en fin, a su condición de diputado", señala.

Pocos días después de su mensaje, el ministro admitió en Cadena SER que había cometido un "exceso verbal". "Lamentablemente esto que tengo que decir es que estamos en una situación de práctica indefensión ante este tipo de fascistas, porque este es un fascista, es un nazi directamente", argumentó, añadiendo que "tampoco hay que escandalizarse tanto".