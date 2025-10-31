El TS ve "irrelevante" preguntar a Transportes cuántos folios usó Ábalos porque no excluiría que hablara así de dinero

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha rechazado la petición del exministro de Transportes José Luis Ábalos de pedir a este departamento gubernamental que certifique el número de folios que usó durante su mandato al considerarlo "irrelevante" porque, aunque fueran muchos, cree que eso no excluiría que también se refiriera así al dinero procedente de las presuntas comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.

Puente responde así en un auto donde rechaza la batería de diligencias solicitadas por la nueva defensa de Ábalos, en el marco de la causa donde se investigan las presuntas mordidas a cambio tanto de contratos para la compra de material sanitario en plena pandemia como de obra pública.

La defensa solicitó esta diligencia después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntara que Ábalos y su exasesor ministerial Koldo García se referían a esas presuntas comisiones como "folios", entre otros términos.

Para el magistrado, "parece claro, una vez más, que la diligencia de investigación interesada, ningún extremo verdaderamente relevante podría aportar al procedimiento".

Y ello, expone, porque "es obvio, o por lo menos harto probable, que a lo largo de los años en los que el señor Ábalos ofició como ministro del Gobierno de España haría uso de folios". "Incluso, resulta perfectamente posible que empleara un número de folios inusualmente alto, debido a su declarada preferencia por imprimir buena parte de los documentos con los que trabajaba", añade.

Al hilo, aclara que "es muy posible pero también es del todo irrelevante". "Primeramente, porque es obvio que los mensajes a los que se refiere el informe policial no iban dirigidos a la secretaria o a la Secretaría del ministro sino a uno de sus asesores, entre cuyas funciones, por muy amplias que fueran, no parece incluible la de proveer al ministro de folios", dice.

"Y porque, además, las consideraciones que se efectúan en el informe policial al que la parte se refiere, acerca del posible significado de la expresión 'folios' en el mencionado contexto comunicativo, en nada se verían alteradas, en este momento en términos de simple hipótesis, en función de que el señor Ábalos, en el período que ejerció como ministro, hubiera consumido más o menos folios", resuelve.