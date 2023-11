Turull (Junts) asegura que no exigirán el referéndum a cambio de apoyar los PGE de 2024

El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull (5d), y la diputada de Junts, Miriam Nogueras (4d), durante la rueda de prensa del expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont para explicar los detalles del acuerdo

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado este viernes que no exigirán el referéndum de autodeterminación a cambio de apoyar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2024.

En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, ha explicado que con los socialistas han acordado hablar de las cuentas, pero no ha puesto la autodeterminación como condición sine qua non para aprobarlas: "No es a cambio de votarlos los presupuestos".

Según Turull, de autodeterminación hablarán siempre, pero cree que la negociación de los PGE debe enmarcarse en "ámbitos más materiales que están limitando y ahogando el autogobierno de Cataluña". Pese a todo, ha remarcado que "en ningún lugar" del acuerdo con los socialistas pone que aprobarán las cuentas del año que viene.

LEY DE AMNISTÍA

También ha concretado que el punto de partida de la amnistía será 2012 y abarcará hasta el día en que se registre, y que ya han acordado también con el PSOE quién será el mediador internacional.

Según Turull, la ley está muy avanzada pero no ha querido especificar si cubrirá casos de 'lawfare' o los que consideran que se asocian a este concepto, como el de la presidenta de Junts, Laura Borràs, o el del abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye.

"Es muy importante que la ley de amnistía se sitúe en el ámbito de los hechos, no en de las personas", ha defendido Turull, tras explicar que también han acordado con los socialistas quién será el mediador internacional, pese a no avanzar el nombre.

Tras recordar que la primera reunión del mecanismo de verificación se hará este noviembre y que puede hacerse en Bruselas "o en otra ciudad europea", ha explicado que normalmente lo componen personas muy potentes, una de las cuales hace de portavoz.

"UN COMBINADO"

Al preguntársele si lo integrarán instituciones o personas a título individual, el dirigente de Junts ha concretado que será "un combinado", y que Puigdemont asistirá por parte del partido.

También ha añadido que la voluntad acordada con el PSOE es que este mecanismo de verificación se reúna una vez al mes, y que en estos encuentros pondrán sobre la mesa cuestiones como el referéndum de autodeterminación y los "límites" del autogobierno catalán.

Además de reivindicar que el acuerdo con el PSOE no representa "ninguna marcha atrás ni renuncia", ha admitido que no se fían de los socialistas y ha insistido en condicionar la estabilidad al Gobierno al avance de lo que se ha acordado.

DISCREPA DE PONSATÍ

Sobre que la exconsellera de la Generalitat y actual eurodiputada con Junts Clara Ponsatí considere un "menosprecio" que Puigdemont haya pactado con el PSOE, Turull ha discrepado de ello y ha asegurado que ella sabe de la firmeza, la convicción y el objetivo --en sus palabras-- del expresidente catalán.

"Es su opinión, estoy convencido de que Puigdemont lo que hace es aprovechar esta oportunidad para decir: podemos abrir una etapa, la podemos probar", ha explicado.

CÚPULA JUDICIAL

El secretario general de Junts, que ha pedido no especular sobre la posible vuelta de Puigdemont a Cataluña, también ha cargado contra la cúpula judicial española, a la que ha acusado de estar "desbocada" por pronunciarse sobre una ley que aún no está registrada.

"Lo que hacen es intimidar al poder legislativo. Es una cosa que nunca se ha visto y creo que esto refuerza la mala fama que tiene la cúpula judicial a nivel europeo", ha sostenido Turull, que ha añadido que los jueces no son inmunes aunque algunos, a su juicio, lo piensen.