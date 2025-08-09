La UDEF pone el foco en la 'banca clandestina' que recurre al sistema 'hawala' para el blanqueo del crimen organizado

Archivo - La Policía desarticula una "poderosa" trama árabe y china de banca cladestina mediante el método hawala liderada por un bróker en Bélgica - POLICÍA NACIONAL - Archivo

Los responsables policiales repasan el hito a nivel internacional de la operación 'Karasu': "Tenemos resultados porque estamos encima"

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha intensificado el rastreo de la considerada 'banca clandestina' al servicio del blanqueo a gran escala del crimen organizado que se apoya en la "eficacia" del 'hawala', un sistema milenario de intercambio de dinero al margen del circuito legal, en combinación con criptomonedas.

"Del sistema 'hawala' lo primero que se conoce es por financiación del terrorismo y, de un tiempo a esta parte, se ha visto que estas compensaciones que eran más individuales ahora se han convertido en una auténtica organización criminal que da servicio a otras organizaciones, siendo totalmente independientes unas de otras", han explicado los responsables de antiblanqueo de UDEF Central en una entrevista con Europa Press.

LÍDER OBJETIVO PRIORITARIO EN LA OPERACIÓN 'KARASU'

Los expertos de la UDEF repasan el hito de la operación 'Karasu', que en enero permitió desarticular a la considerada como mayor 'banca clandestina' a nivel internacional mediante 'hawala', un complejo entramado bajo el liderazgo de un jordano-palestino en Bélgica.

A la cúspide de la organización se llegó siguiendo la pista al circuito de financiación de un entramado sirio dedicado al tráfico de seres humanos entre Argelia y Almería, y que, a su vez, se financiaba con dinero de negocios chinos asentados en Madrid. El jordano-palestino, un objetivo de alto valor para Europol, era quien ponía en contacto a las dos ramas: la siria-árabe y la china.

En el marco de 'Karasu' se realizaron 13 registros deteniendo a 17 miembros de la organización criminal, logrando intervenir 205.000 euros, más de 183.000 euros en criptomonedas, 18 vehículos valorados en más de 207.000 euros y numerosos dispositivos con tecnología encriptada. Además, se bloquearon diez inmuebles valorados en más de 2,5 millones de euros y otros artículos como bolsos de alta que superaban los 230.000 euros y puros por un valor de 622.000 euros.

LA 'HAWALA', UN SISTEMA EFICAZ

"Somos los que más encima estamos, nos está yendo bien y, de momento, tenemos resultados", reivindican desde la UDEF Central, en alusión a que Europol y otras agencias internacional les consideran como referentes en este tipo de investigaciones de gran complejidad.

Los investigadores de la UDEF destacan la relevancia de descifrar el mecanismo de funcionamiento de la 'hawala', en auge entre las organizaciones criminales y que se basa en intermediarios conocidos como "hawaladars" para mover fondos de un lugar a otro sin necesidad de transferencias físicas de dinero.

"La 'hawala', al final, es un sistema que es eficaz, esa es la clave; ese palestino se ganó la confianza para mover 21 millones de euros porque lo hacía bien, tenía una estructura bien montada", sostienen, recordando otros golpes policiales anteriores para financiar el narcotráfico en negocios que afloran en polígonos como el de Cobo Calleja (Fuenlabrada).

LOS POLÍGONOS, FOCO PARA LA INVESTIGACIÓN

De hecho, la ingente actividad económica generada alrededor de los polígonos industriales es uno de los hilos de la investigación policial para desentrañar el circuito ilegal del dinero que recurre al efectivo de los bazares chinos, si bien estos encargados al frente de bazares chinos, en origen, desconocen la estructura criminal.

"Está claro que donde más actividad pueda haber es donde más polígonos hay. Pasa en más países y en España en Cobo Calleja, Badalona, Manises, Crevillente o Gualdahorce; todos esos nichos de recolección son focos de disposición de dinero y, al final, tenemos un problema, seguramente sí, pero no creo que seamos los que más", reflexionan desde la UDEF.

Así fue como la operación 'Karasu', partiendo de la inteligencia policial previa en un entramado de inmigración ilegal, permitió detener en Bélgica a Osama, el jordano-palestino que hacía de enlace entre las dos ramas de la estructura criminal: una árabe conformada por ciudadanos sirios encargada de la recepción de dinero en cualquier parte del mundo y otra rama de origen chino operando sobre todo desde el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, que facilitaba ese dinero en efectivo, recibiendo a cambio su compensación en criptodivisas.

Desde la UDEF Central destacan la peculiaridad de unir un sistema milenario como la 'hawala' con las criptomonedas gracias a este líder-bróker. "Su funcionamiento es igual que un sistema financiero legal, lo que pasa que es totalmente paralelo; se anunciaban como tal en Internet y en redes sociales", explican sobre este sistema.

El responsable de la investigación rememora que fueron los compañeros de Extranjería los que alertaron a la UDEF de que había citas entre la rama siria encargada del tráfico de personas y la rama china que facilitaba el dinero en efectivo. "Es una peculiaridad de esta operación: no son compensaciones directas como se ha conocido siempre, sino compensaciones a nivel internacional", subraya.

"Ese dinero en efectivo lo aporta una organización china, que a su vez quieren sacar dinero hasta China, proveniente de distintas actividades por delitos contra la propiedad industrial o fiscal", prosiguen.

INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADA EN ALMERÍA

El gran valor de 'Karasu' fue rastrear toda la operativa de la banca clandestina. "En un primer momento informé al juzgado de Almería de un volumen de casi seis millones en solo dos meses trazando completamente el rastro a nivel internacional: se sabe dónde se entrega el dinero, cómo pasa por el bróker palestino, cómo lo compensa aquí con el pago en criptomonendas, cómo recibe el dinero y dónde lo deposita; y luego el dinero que el chino recibía en cripto", señala el jefe de la UDEF.

"Hay mucho trabajo detrás", apunta otra responsable de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial, destacando la importancia de contar con un Juzgado como el de instrucción 3 de Almería y la Fiscalía que respaldó la labor policial hasta el punto de integrarse 'in situ' en un centro de mando desde donde se pudieron visionar en tiempo real todos los dispositivos simultáneos con más de 250 agentes actuando sobre el terreno.

Apuntan también que justo ahora están completando el análisis de todo lo intervenido, sin descartar abrir nuevas líneas de investigación de la mano del juzgado. "Son organizaciones criminales y es su trabajo, eso lo sabemos todos. Pero cuando se les toca la parte económica, en vez de volver al día siguiente a actuar, les va a tocar un tiempo retomarla o unos añitos hasta que se vuelvan a organizar", concluyen.