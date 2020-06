Unidas Podemos exige a Hacienda que los municipios puedan gastar en Covid-19 sin incumplir la regla de gasto

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para que el gasto de las entidades locales en la lucha contra el coronavirus no compute para el cumplimiento de las reglas de estabilidad, de manera que no se vean penalizadas en este ejercicio.

En concreto, el grupo plantea modificar la Guía de Interpretación de la Regla de Gasto para que los gastos extraordinarios y refuerzos en la contratación en servicios sociales y promoción social, atención a las personas, limpieza, desinfección, seguridad ciudadana y materiales de seguridad de empleados municipales no computen al medir si las entidades locales cumplen con la regla de gasto.

La propuesta reclama expresamente al Ministerio de Hacienda y a la Secretaría de Financiación Autonómica y Local que comunique a Comunidades y corporaciones locales la suspensión de las normas coercitivas que se aplican ante el incumplimiento de las reglas fiscales y, en concreto, de la regla de gasto.

Unidas Podemos hace hincapié en la situación de las entidades locales. Los municipios mantienen desde hace meses la reivindicación al Ministerio de Hacienda para que se flexibilice esta normativa y para que se les permita gastar el superávit del año 2019 y los remanentes de tesorería que acumulan desde hace años, dada la crisis que acarrean por la pandemia.

El diputado de En Comú Podem Joan Mena, como portavoz sustituto, ha defendido que las administraciones públicas puedan abordar la crisis económica y social sin trabas para usar ese superávit guardado en cuentas bancarias, y que no se les impongan condiciones sobre el destino que deben darle.

Mena ha calificado de "ineficaz" que en una situación como la actual esos fondos locales estén inmovilizados "cuando tan necesario es invertirlo en las personas" y cuando, además, se pagan intereses a las entidades financieras por ello.

"Los bancos pretenden cobrar a las corporaciones locales comisiones por ese dinero que está depositado y sin que se pueda gastar por esa regla de gasto", ha insistido el diputado.

En la iniciativa también se reclama que se puedan superar los límites de la masa salarial de la administración "para la contratación de personal con carácter temporal y extraordinario en servicios esenciales gestionados directamente por las entidades locales".

Además, plantea que se cree "un fondo de compensación con dotación suficiente que venga a paliar la notoria pérdida de ingresos que van a sufrir las corporaciones locales, principalmente en los conceptos de tasas y precios públicos". Se explica que un caso singular lo constituye el transporte urbano colectivo de viajeros, que está sufriendo una fuerte caída de ingresos "y un considerable incremento de los costes".

Desde el grupo se ha recordado que esta iniciativa responde también a las exigencias lanzadas desde organizaciones e instituciones como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ya han acordado con un amplio consenso que se flexibilice la regla de gasto y mantiene una negociación abierta con el Ministerio de Hacienda.