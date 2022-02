Unidas Podemos pide al PSOE dejar sus "acrobacias" centristas" y asumir que la geometría variable es una "ruleta rusa"

Insta a recomponer el bloque de investidura pese a los "moratones" de la reforma laboral y reprocha que algunos buscaran "debilitar" a Díaz

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha llamado a recomponer el bloque de investidura tras los "moratones" que ha generado la negociación de la reforma laboral, pues la votación del pasado jueves demostró que la vía de la geometría variable "es una "ruleta rusa".

Una lección que, a su juicio, cree que el PSOE ha "tomado nota" al ver que la estabilidad solo la otorga la mayoría "progresista", dado que las "acrobacias centristas" que trata de realizar su socio de coalición son "arriesgadas".

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Asens ha lamentado que algunos partidos, en alusión a varios de sus socios de coalición, optaran por una "estrategia partidista" y "cortoplacista" en la reforma laboral, sabiendo que con ello podían "debilitar" el liderazgo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

CARAS DE "PÁNICO" ILUSTRATIVAS ENTRE SUS SOCIOS

Tras recalcar que la propia vicepresidenta segunda sugirió en una reciente entrevista en La Sexta que podía haber dimitido en caso de ser rechazado este proyecto legislativo clave de la legislatura, Asens ha recalcado que fue ilustrativo de que "durante los 40 segundos" que se pensó en que la norma había sido rechazada, solo aplaudió la bancada de la derecha mientras que en sus socios parlamentarios había algunos que tenían cara de "pánico".

Una imagen que "dice muchas cosas" y es expresiva sobre la posición de algunas formaciones aliadas del Gobierno de coalición, dado que "a nadie le resultaba ajeno la implicación de Díaz" en esta reforma y cayeron en la "tentación" de buscar el "debilitar" su posición "por lo que dicen algunas encuestas", en velada referencia a ERC y sondeos que muestran la alta valoración de la ministra en Cataluña.

LA AGENDA LEGISLATIVA NO PUEDE DEPENDER DE UNA "CARAMBOLA"

No obstante, el dirigente de En Comú Podem ha abogado luego por un tono conciliador y, pese a esta divergencia, ha destacado que es "verdad" que el bloque de investidura es "condición de posibilidad" para que el Ejecutivo complete su agenda legislativa.

Y es que ha advertido de que ese programa normativo no puede depender de una "carambola" o un "milagro" como una "tecla mal pulsada", en referencia al voto afirmativo del diputado popular Alberto Casero y que fue clave para que la reforma laboral saliera adelante.

En este sentido, ha reafirmado que la estabilidad de la legislatura la aporta las alianzas con fuerzas como ER, PNV y Bildu, y considera probado que los "experimentos" de la "geometría variable" comportan serios riesgos para el Gobierno. No obstante, Asens recalca que esa prioridad de los socios progresista no implica dejar de intentar "ensanchar" las mayorías y sumar más fuerzas al Congreso, pues ellos no rechazan ningún voto.

SEGUIR EL EJEMPLO DEL DIÁLOGO SOCIAL

Por tanto, ha invitado a todos los grupos a reflexionar de lo ocurrido el jueves, dado que en un momento de "poralización" del país los sindicatos y la CEOE, cuyas posturas "enfrentadas", lograron un acuerdo tras meses en el diálogo social.

Un pacto "histórico" al que vino una imagen "lamentable" y "mal ejemplo" en el Congreso, donde se evidencio las dificultades para llegar a acuerdos entre los grupos. En definitiva, Asens ha concluido que se dio un "mal ejemplo" desde la clase política cuando se debió seguir el ejemplo dado por los agentes sociales y sustanciar un consenso amplio.