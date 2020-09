Unidas Podemos quiere prohibir por ley que el Rey haga discursos sin control del Gobierno

Insta al Gobierno a quitar el título de emérito a Juan Carlos I y pronto registrará sus propuestas contra "las cloacas de la Monarquía"

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos va a plantear una reforma legal en el Congreso para que se impida por ley que el Rey pueda dar discursos sin el aval del Gobierno. Es una de las medidas sobre la Monarquía que registrará "pronto" el grupo confederal y que también incluyen pedir al Ejecutivo de coalición que se quite el título de emérito al Rey Juan Carlos, que le fue concedido por real decreto tras su abdicación.

Así lo ha anunciado en una entrevista concedida a Europa Press el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, que aboga por acabar con "las cloacas de la Monarquía", sometiéndola a la transparencia que rige para otras instituciones y limitando la inviolabilidad del Jefe del Estado, de modo que deje de tener "carta blanca para delinquir impunemente".

Aunque la Monarquía "es un órgano constitucional que se transmite de forma hereditaria", considera que "no es de propiedad privada" y por eso "debe someterse a los principios de neutralidad y transparencia", ya que no puede "estar por encima de la ley".

En su opinión, "a la vista de lo sucedido", Juan Carlos de Borbón "no se merece" el título de emérito que el Gobierno de Mariano Rajoy le concedió tras su abdicación en 2014 mediante un real decreto. "Debería ser retirado, esa es una de las propuestas que tenemos previstas hacer", explica el también líder de En Comú Podem.

DECLARAR SU PATRIMONIO

Pero además, el grupo confederal está preparando iniciativas para "poner luces y taquígrafos" y "acabar con las cloacas de la Monarquía", sometiéndola al principio de transparencia y obligando, por ejemplo, a los miembros de la Familia Real a publicar sus declaraciones de bienes y patrimonio en el Portal de Transparencia.

"No puede ser que la Monarquía no rinda cuentas ante la ciudadanía y ante el Congreso. Tenemos derecho a saber cada ingreso, cada gasto, cada cuenta bancaria, cada sueldo, cada comisión de la Casa Real, la verdad de lo que nos cuesta y de cómo funciona", enfatiza Asens.

En este sentido, el diputado de En Comú destaca que, por ejemplo, pese a ser una institución pública, la Casa Real celebra "contratos privados" que no se rigen, por tanto, por la Ley de Contratos Públicos.

Otra de las propuestas que va a registrar Unidas Podemos tiene como objetivo acotar la inviolabilidad del Rey. "No puede ser que e una democracia el Rey no esté sometido al imperio de la ley, el Rey no puede estar por encima de la ley y, como cualquier ciudadano, tiene que ser responsable de sus actos", subraya.

"CARTA BLANCA PARA DELINQUIR"

Asens considera que la inviolabilidad prevista en la Constitución debe afectar únicamente a sus funciones "como cargo público". "Pero en ningún país democrático es concebible que haya un jefe de Estado que tenga carta blanca para delinquir impunemente y no responder ante los tribunales, ya sea por las comisiones irregulares que haya percibido o por otros delitos más graves", asevera el diputado catalán.

"¿A alguien le cabe en la cabeza que un jefe de Estado pueda asesinar, cometer otros delitos y ampararse en que su cargo es inviolable para no ser investigado y juzgado? Esto es propio de la Edad Media", abunda Asens, para quien "el principio de legitimidad democrática debe imponerse al principio monárquico".

Los socios del PSOE en el Gobierno también quieren evitar por ley que el Rey pueda hacer discursos que no pasen el filtro de La Moncloa. Eso es, a su juicio, lo que sucedió con el que Felipe VI pronunció el 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum ilegal de independencia celebrado en Cataluña.

"No puede ser que el Rey haga discursos que no están avalados por el Gobierno", señala Asens, para quien aquellas palabras "se parecía más al discurso de Vox que al de un jefe del Estado que debe mantener su neutralidad e imparcialidad".

"Si lo hizo --prosigue-- es porque no existe una ley que establezca los límites y el campo de juego de la Monarquía. Hay que regular eso. No puede ser que no haya una ley, como está prevista en la Constitución, que desarrolle qué es lo que puede hacer o no el Rey".

Además de las iniciativas que aún está ultimando, según avanza Asens, Unidas Podemos tiene decidido someter a debate en el Congreso su proposición de ley para despenalizar el delito de injurias a la Corona, una demanda que también ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

QUITAR CUADROS DEL EMÉRITO

Asimismo, el dirigente de En Comú defiende que se retiren los cuadros de Juan Carlos I que queden en las instituciones públicas como el Congreso. "No nos parece lo más importante, pero sería un ejercicio de higiene democrática después de todo lo que ha pasado con el Rey emérito retirar esos honores", indica.

Por otra parte, Asens da por "zanjado" el desacuerdo surgido este verano en el seno del Consejo de Ministros a raíz de la salida de España del padre de Felipe VI. "Ya explicamos que pensamos que era una deslealtad con el socio de gobierno, pero eso ya se resolvió con una conversación entre el presidente (Pedro Sánchez) y el vicepresidente (Pablo Iglesias)", recuerda.

Lo que todavía divide a ambos socios es la posición que mantienen en la Mesa del Congreso cada vez que tiene que analizar iniciativas relativas a la Corona, ya que, mientras el PSOE suele unir sus votos al PP y Vox para vetarlas, Unidas Podemos apoya que se les dé trámite.

"Hay un intento de utilización del Congreso como muro de opacidad para proteger a la Monarquía", denuncia Asens, recalcando que el órgano de gobierno de la Cámara "no es la sala monárquica del Tribunal Constitucional", sino "un órgano técnico que no puede decidir qué se debate y qué no en función de su interpretación subjetiva de la Constitución".

"No es de recibo que no se permita debatir sobre la Constitución y sí sobre la ilegalización de partidos, una medida que va en contra de lo que es cualquier democracia", apunta, en referencia a una iniciativa de Vox para ilegalizar partidos independentistas recientemente debatida en el Pleno del Congreso.