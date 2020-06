La Unión de Oficiales de Guardias Civiles anuncia que recurrirá el "prematuro" archivo de la 'causa del 8-M'

Cree que la investigación debería seguir para saber por qué el delegado del Gobierno no tuvo conocimiento del riesgo del covid-19

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Oficiales de Guardias Civiles (UOGC), que ejerce como acusación popular en la causa conocida como 8-M, ha anunciado que recurrirá la decisión "prematura" de la juez de Madrid Carmen Rodríguez-Medel de archivar la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha acordado este viernes el sobreseimiento provisional al entender que Franco "no tuvo conocimiento cierto, objetivo y técnico", entre el 5 y el 14 de marzo "del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones", y que no recibió "comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario".

En este sentido, la UOGC, que tiene junto a la Asociación de Consumidores José María Mena la dirección letrada de todas las acusaciones populares que han pedido personarse en el procedimiento, cree que la investigación debería continuar para "aclarar por qué la información no llegó hasta quienes tenían que tomar la decisión de evitar un evento que pudiese constituirse en foco de contagio".

La juez ha tomado la decisión de archivar provisionalmente la causa justo un día después de terminar de escuchar a convocantes de otras manifestaciones y funcionarios de la Delegación del Gobierno, que comparecieron en calidad de testigo, así como al propio Franco, que declaró un día antes en calidad de investigado.

DEFENSA DE LOS INFORMES DE LA GUARDIA CIVIL

En un comunicado, la asociación asegura que "no tiene interés en culpar a persona concreta, sino en que se esclarezca la verdad". Asimismo, aprovecha para reafirmar la "importancia del meticuloso trabajo" que han realizado los investigadores de la Guardia Civil, "pese a los múltiples intentos de ataque, como instrumento que permitirá avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido".

Los informes del Instituto Armado que obran en el sumario han sido objeto de críticas tanto de la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del delegado del Gobierno, como por parte de algunos testigos que han comparecido ante la juez.

Además, han estado rodeados de una crisis política por la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, quien era el superior de los investigadores de la causa del 8-M.

Por ello, la UOGC dice que recurrirán el archivo para seguir "impulsando la causa, apoyando y defendiendo la labor de investigación realizada por los miembros de la Guardia Civil, al objeto de no dejar ningún atisbo de duda en relación con los hechos investigados".