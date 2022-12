UP pide al TC que suspenda el Pleno por "haberse quedado sin objeto" el recurso del PP tras la votación del Congreso

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos ha pedido este viernes que el Tribunal Constitucional suspenda su pleno extraordinario del lunes por "haberse quedado sin objeto" el recurso del PP reclamando la suspensión cautelarísima de la votación de la reforma del Código Penal, pues el Congreso ya votó y continuó así el curso parlamentario de la norma.

En un escrito dirigido al tribunal de garantías, al que ha tenido acceso Europa Press, la formación morada ampara esta solicitud fijándose en el propio recurso del PP en el que se solicitaba una suspensión cautelarísima habida cuenta de que se iba a se producir el jueves 15 de diciembre la votación en el Pleno del Congreso y, de no acordarse la paralización solicitada "el perjuicio será irreparable y el objeto de este procedimiento perderá virtualidad".

Según Unidas Podemos, el PP no añadió a esta petición "ninguna otra de suspensión cautelar del trámite de la ley", por lo que, a su juicio, "es evidente que el recurso ha quedado sin objeto y, por lo tanto, el Tribunal Constitucional no tiene nada sobre lo que decidir".

En el escrito, Unidas Podemos ha explicado que "la razón supuestamente justificativa de la extraordinaria urgencia" de suspender la votación, que reclamó el PP, decae tras producirse la votación en la Cámara Baja que hizo continuar la tramitación de la proposición de ley.

"Dicha solicitud de suspensión ha perdido total efecto, tanto por no concurrir ya la urgente necesidad de la cautelarísima,

como por no haber sido solicitada expresamente de forma

subsidiaria o alternativa la suspensión ordinaria del artículo 56.4

LOTC. En suma, no cabe acordar suspensión de ningún tipo en el

presente procedimiento", ha señalado Unidas Podemos, pidiendo al mismo tiempo al TC que deje "sin efecto" la convocatoria del Pleno, prevista para el 19 de diciembre de 2022 "y cuyo objeto es,

precisamente, la resolución de la solicitud de medidas cautelarísimas".

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Trevijano, acordó--a petición de los 5 magistrados progresistas-- aplazar al próximo lunes el debate previsto para el Pleno extraordinario de este jueves sobre el recurso que ha presentado el PP para frenar la tramitación parlamentaria de la reforma del propio tribunal, dando vía libre al Congreso de los Diputados para que pueda votar este mismo jueves.