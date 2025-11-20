La UPF asegura que García Ortiz es "inocente" y que la condena del TS sobre él tendrá "consecuencias para la Justicia"

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Félix Martín, ha asegurado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es "inocente", y que la condena impuesta por el Tribunal Supremo (TS) sobre él tendrá "consecuencias profundas para la confianza en la Justicia".

"Nosotros afirmamos que hoy el Tribunal Supremo ha condenado a un hombre inocente y que esto va a tener consecuencias profundas para la confianza en la justicia", ha declarado este jueves en una entrevista en el programa 'Hora 25' de la 'Cadena SER', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado después de que el TS haya condenado a García Ortiz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Desde la UPF han señalado que no encuentran "ningún elemento probatorio que permita sostener esta condena en un país donde la presunción de inocencia es un derecho fundamental" y que, por ende, es una decisión de la que tienen que "conocer la motivación": "Nos parece muy grave que el Tribunal Supremo haya adelantado el fallo sin ofrecer la motivación jurídica".

En este sentido, Félix Martín ha advertido que las consecuencias de esta condena "no sólo afectan al fiscal general" sino que "van a afectar al día a día, y a la seguridad con la que un fiscal podrá tomar decisiones mañana en cualquier juzgado de España".

"El gobierno de Pedro Sánchez algún día terminará y vendrá otro, pero el daño que se hace hoy a la Justicia y a la Fiscalía, eso va a tardar mucho en levantarse", ha lamentado.

"NOQUEADOS", "TRISTES" Y "EN SHOCK INSTITUCIONAL"

Así las cosas, el presidente de la UPF ha expresado que hoy "es uno de los días más tristes" de su carrera profesional, y ha admitido que "jamás" pensó que "esto podía pasar". "Estamos noqueados, estamos tristes, estamos en shock institucional", ha confesado.

Preguntado por si ha podido hablar con García Ortiz, ha respondido que le ha mandado un mensaje pero que, le da "tanto apuro cómo lo estará pasando" un hombre al que respeta y aprecia que "no" se ha atrevido a llamarle. "Me da vergüenza", ha admitido, indicando que esta situación le parece "una pesadilla" que "nos va a acompañar muchos días".

"Estamos tocados los fiscales, pero no estamos hundidos. No nos vamos a rendir, vamos a pelear y no vamos a ser un apéndice de los jueces y tribunales. No sería bueno para la justicia. No vamos a renunciar a nuestra misión. Vamos a seguir defendiendo la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público", ha sentenciado.