Urkullu cree inviable la propuesta de EH Bildu de "irse" de forma urgente de España y llama a consensua un nuevo estatus

Publicado 22/03/2019 12:03:58 CET

VITORIA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Iñigo Urkullu, cree "inviable" la propuesta de EH Bildu de "irse" de manera "urgente" de España y ha llamado al consenso para "ensanchar" la propuesta de nuevo estatus para Euskadi. Además, ha replicado a la coalición soberanista que va a "seguir comprometido con el objetivo de ensanchar el acuerdo" de reforma del Estatuto de Gernika, pero "desde el acuerdo, no desde la unilateralidad", y ha criticado que "no presente alternativa, salvo la de marcharse" del Estado.

En el pleno de control al Gobierno Vasco, Urkullu ha contestado, de esta manera, a una interpelación de la parlamentaria de EH Bildu Maddalen Iriarte, en la que ha defendido la necesidad de "poner en marcha otras recetas" distintas a las actuales para "salir" de España porque se trata de un Estado "fallido democráticamente". "Es urgente irse de España y que Euskadi haga su camino", ha reiterado.

El lehendakari ha destacado que su Gobierno va a defender el autogobierno reconocido como "un legado irrenunciable" y va a trabajar por el cumplimiento íntegro del Estatuto y las transferencias de todas las competencias pendientes.

Asimismo, le ha dicho a EH Bildu que va a "seguir comprometido con el objetivo de ensanchar el acuerdo para un nuevo estatus", suscrito inicialmente por jeltzales y la coalición soberanista, pero "desde el acuerdo, no desde la unilateralidad".

EL EJEMPLO DEL BREXIT

"Señora Iriarte, todo avance de país lo será desde el acuerdo. Usted menciona querer irse y que es urgente, pero creo que el ejemplo lo tiene en el 'Brexit'. La ciudadanía británica ha votado la salida, pero tiene que renegociar las condiciones de esa salida, y ahora se cuestiona el acuerdo de salida por quienes quieren salir y plantean las posibilidad de un segundo referéndum", ha indicado.

En este sentido, ha hecho referencia a las declaraciones de Arnaldo Otegi en México, para afirmar que "no es tan fácil como ir a México y decir independencia o decir seremos una república" porque "vivimos en un escenario de interdependencia y siempre será necesario acordar un acuerdo interno y con la otra parte".

Para Urkullu, "la vía unilateral que ---la izquierda abertzale-- dice defender no es tal" porque "siempre hay que negociar y acordar, incluso la salida". "Si hay que terminar dialogando, negociando y acordando, ¿no será mejor hacerlo desde el principio?", le ha preguntado.

Además, ha defendido que la apuesta estratégica de su Gobierno está basada en la "voluntad de diálogo y en alcanzar acuerdos", y que ésta es su forma de concebir el país "siendo conscientes de que la mejor forma de avanzar es el acuerdo", ya que "las soluciones consensuadas son mejores". "Debemos reforzar esta cultura política que es propia de Euskadi", ha defendido.

"SOLUCIONES ACORDADAS"

Respecto a las próximas convocatorias electorales, el lehendakari ha afirmado que "las elecciones no resolverán por sí los grandes problemas pendientes", y cree que, tras el 28 de abril, "seguirá siendo necesaria una coincidencia mayoritaria favorecedora de soluciones acordadas". "Le aseguro que seguiré propiciando esta vía con firmeza, con constancia, paciencia y determinación. Es la vía de la construcción nacional y social progresiva", ha asegurado.

El lehendakari cree que "en este momento histórico" para poder "vivir y avanzar juntos, es imprescindible impulsar las oportunidades para hacer frente a las dificultades y tratar de hacerlo juntos". "Actuaremos en función de esta idea, sea cual sea el escenario del futuro", ha insistido, en referencia a las elecciones del 28 de abril y del 26 de mayo porque cree que "ésta es la alternativa más realista, viable y efectiva para responder a las necesidades de la sociedad".

Asimismo, ha criticado que EH Bildu "no presente alternativa salvo la de marcharse, la de salir", y consider que "la apuesta a favor del diálogo, la negociación política o el acuerdo no tiene una alternativa viable, ni en el mundo, ni en Europa, ni en el estado ni en Euskadi". "Aun teniendo la mayoría absoluta, el diálogo, la negociación y el acuerdo, son una estrategia mejor", ha insistido.

Por ello, ha preguntado a la parlamentaria de EH Bildu "cómo piensa que puede abrirse camino su idea sin lograr acuerdos", y cree que la alternativa que proponen es "inviable".