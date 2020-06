Urkullu prevé levantar el viernes el estado de alarma en Euskadi si se mantiene la situación "satisfactoria" actual

La decisión definitiva se adoptará el jueves, a partir de las conclusiones de un informe del Departamento de Salud

VITORIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Iñigo Urkullu, prevé levantar este viernes el estado de alarma en Euskadi, al considerar que la evolución epidemiológica del coronavirus es "satisfactoria", si bien la decisión definitiva no se adoptará hasta este próximo jueves, en función de las conclusiones de un informe elaborado por el Departamento de Salud.

Aunque el final del estado de alarma supondrá el fin de las restricciones a la movilidad y a otros ámbitos de la vida diaria, Urkullu ha advertido de que "nada será igual" a la situación previa a la covid-19, por lo que ha apelado a que se extienda el uso de las mascarillas y ha anunciado que, tras al cierre de este periodo excepcional, se aprobará una orden específica para mantener en vigor ciertas medidas preventivas frente al virus.

El lehendakari, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha anunciado que ha convocado para este próximo jueves una nueva reunión de este órgano, que reúne a todos sus consejeros, con el fin de adoptar una decisión definitiva sobre si Euskadi adelanta o no el fin del estado de alarma, que el 21 de junio dejará de estar en vigor en todo el Estado.

En todo caso, Urkullu ya ha dado a conocer que está "dispuesto" a levantar el estado de alarma antes de ese día 21, concretamente a partir de las cero horas del viernes 19, una decisión que ha de confirmarse en la reunión de este jueves del Consejo de Gobierno y que se adoptará a partir de las conclusiones de un informe del Departamento de Salud.

"ESPERO QUE NADA SE TUERZA"

El lehendakari ha subrayado que la decisión que se vaya a adoptar este jueves estará basada en los "criterios sanitarios" recogidos en dicho informe. En todo caso, ha recordado que este pasado lunes ya se analizó junto al Departamento de Salud la situación epidemiológica de Euskadi, constatando que resulta "satisfactoria". "Esto hay que plasmarlo en un informe, pero hay previsión de levantar el estado de alarma. Espero que nada se tuerza", ha indicado.

La decisión sobre un eventual levantamiento del estado de alarma, así como la orden del Departamento de Salud que regularía las medidas sanitarias en la nueva situación, se publicarían y entrarían en vigor en la medianoche del viernes.

MOVILIDAD CON CANTABRIA

Una de las consecuencias del cierre de esta situación extraordinaria sería la recuperación de la movilidad con las comunidades autónomas que también hayan salido del estado de alarma, como Cantabria, cuyo presidente, Miguel Ángel Revilla, ya ha confirmado que esta figura legal dejará de estar vigente en ese territorio este viernes.

Urkullu ha subrayado que, en caso de confirmarse el levantamiento del estado de alarma en ambas comunidades para el día 19, a las cero horas de esa jornada podría recuperarse la libre movilidad entre estos dos territorios.

El lehendakari ha destacado la importancia de esta medida, dada la "evidente vinculación" que miles de ciudadanos vascos tienen con Cantabria, comunidad en la que numerosos ciudadanos de Euskadi tienen su segunda residencia. "Estamos en temporada de playas, y es importante que podamos dar esa señal de normalización", ha indicado.

Urkullu se ha mostrado dispuesto a participar en un acto "compartido" en el que Euskadi y Cantabria "escenifiquen", tal y como ya ha planteado el propio presidente cántabro, esta recuperación del libre tránsito entre ambos territorios. "Estaré encantado", ha manifestado Urkullu, que ha explicado que el Departamento de Seguridad ya está trabajando en un dispositivo de tráfico ante un eventual desplazamiento de miles de vascos hacia Cantabria este próximo fin de semana.

El lehendakari ha explicado que mantiene esta misma disposición a sumarse a cualquier acto de estas características que pueda celebrarse con cualquier otra comunidad autónoma o territorio, entre los que ha incluido el País Vasco francés, con la que se recupere la movilidad antes del día 21.

El final de la última etapa de la desescalada (fase tres) y del estado de alarma no implicará que dejen de estar en vigor todas las medidas preventivas decretadas para combatir la propagación del coronavirus, dado que el patógeno sigue activo y aún no se ha logrado una vacuna o un tratamiento efectivo contra el mismo.

"NO PODREMOS HACER LO MISMO"

Por ese motivo, Urkullu ha explicado que, una vez levantado el estado de alarma, el Departamento de Salud aprobará una orden que regulará las medidas que habrá que seguir adoptando para evitar nuevos contagios. "No podremos hacer lo mismo que antes, porque el virus sigue estando entre nosotros", ha explicado.

El lehendakari ha subrayado que en la actualidad hay "miles" de ciudadanos que utilizan mascarillas en Euskadi, aunque ha afirmado que es necesario que "muchos miles" de vascos que aún no la utilizan se sumen al uso "ordinario" de estos elementos de protección.

Urkullu ha avisado de que "nada será igual" que antes de que se decretara el estado de alarma, por lo que aunque esta figura constitucional se desactive, seguirá siendo necesario mantener las medidas de higiene y distanciamiento físico. De esa forma, ha apelado a la "responsabilidad individual y colectiva".

"No va a ser igual la vuelta a las aulas en el sistema educativo; no van a ser los mismos aforos en los actos culturales; no van a ser lo mismo las medidas que puedan adoptar los ayuntamientos en cuatro a fiestas o actos multitudinarios", ha advertido.

ECONOMÍA Y EMPLEO

En el ámbito económico, Urkullu ha puesto en valor el papel desempeñado en las últimas semanas por la mesa socioeconómica en la que las administraciones vascas, así como los sindicatos, empresarios y otros colectivos, han debatido sobre posibles medidas frente a la crisis asociada al coronavirus.

Además, ha destacado que, junto a los diputados generales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, tiene el objetivo de lograr que la recuperación económica y del empleo sea lo más rápida posible. "Es un propósito compartido", ha explicado el lehendakari, que ha reiterado que su objetivo es volver a situar la tasa de paro de Euskadi por debajo del 10%.

Urkullu ha indicado que estas "bases compartidas" con los diputados generales han servido como base de la estrategia de recuperación "Guztiok Bat", sobre la que ha afirmado que está abierta a las aportaciones de otros agentes.