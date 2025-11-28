Urtasun anuncia un congreso para la reconstrucción del patrimonio de Palestina en abril y pide respaldo a la UE

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una imagen de archivo. - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este viernes desde Bruselas que el próximo mes de abril Madrid acogerá un congreso "para la reconstrucción patrimonial de Palestina", un proyecto que el Gobierno prepara "de la mano" de la Autoridad Nacional Palestina y para el que espera el apoyo de la Unión Europea.

El asunto se tratará este mismo viernes a petición de España en la reunión de ministros de Cultura de la UE que se celebra en la capital europea y a la que asiste Urtasun. La cita servirá como primera discusión a Veintisiete para explorar las opciones de una "una gran alianza europea a favor de la protección patrimonial y de la reconstrucción cultural en Palestina".

"Voy a tener el placer de anunciar al conjunto de mis colegas que en el mes de abril España va a acoger un Congreso para la reconstrucción patrimonial en Palestina", ha explicado el ministro en declaraciones a la prensa a su llegada a Bruselas.

El punto ha sido incluido en el orden del día de la reunión, según han precisado fuentes europeas a Europa Press, lo que indica que es un punto de información presentado por España tras el que pueden intervenir otras delegaciones si lo desean, pero no garantiza un debate ni permite decisiones concretas en esta primera discusión.

En todo caso, Urtasun ha confiado en que la iniciativa cuente con el "apoyo del conjunto de Estados miembro y también de los ciudadanos", al tiempo que ha apuntado el ejemplo de la respuesta de la UE con Ucrania como modelo a seguir a la hora de abordar la reconstrucción patrimonial y cultural en Palestina.

"Estoy convencido de que, al igual que hicimos con Ucrania, una gran mayoría de países estará de acuerdo en que en el contexto del genocidio, de la guerra que se ha producido, necesitamos actuar para proteger la cultura palestina, defender al pueblo palestino y sobre todo proteger su hogar", ha razonado el ministro.

Entre las ideas que España pondrá sobre la mesa, ha explicado el ministro, está el "ejemplo" de Ucrania en donde Europa estableció una "alianza para la protección del patrimonio a través de programas concretos", que después se ha ido "multiplicando" tanto en el ámbito del patrimonio como en el cultural.

En cuanto al congreso previsto para el mes de abril, el ministro de Cultura ha adelantado que se organizará en Madrid y ha considerado que será un "buen momento para poder trazar las líneas estratégicas de ese apoyo". También ha aclarado que la iniciativa se prepara "de la mano de la Autoridad Nacional Palestina".